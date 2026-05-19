「昔は(母に)引っ張られていたのに、(今は)私が引っ張っていく」

俳優の羽田美智子が、劇場版『旅人検視官 道場修作』の完成披露舞台あいさつに登壇し、母の介護が始まった現在の心境について語った。

  • 羽田美智子

    羽田美智子

“2時間ドラマ”への熱い思い吐露「非常に飢えていました」

羽田は18日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』(6月12日公開)の完成披露舞台あいさつに内藤剛志、田口浩正、林泰文、兼﨑涼介監督らとともに登場。登壇予定だった櫻井淳子は、体調不良により欠席となった。

同作は、内藤が主演するBS日テレの2時間サスペンスシリーズ『旅人検視官 道場修作』初の劇場版。ドラマは2023年12月の第1弾放送以来、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作(内藤)が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る人気シリーズで、第6弾まで制作・放送されている。劇場版は、“俳句の町”愛媛・松山を舞台に、亡き妻の思いを胸に旅を続ける修作が“過去”と向き合っていく姿を描く。

冒頭のあいさつで、羽田は「私は映画の世界にあこがれて(この世界に)入ってきまして。そして2時間ドラマに育てられて、連ドラに育てられて今日の私があります。2時間ドラマはなくなってしまってきていて、私自身、2時間ドラマに非常に飢えていました」と“2時間ドラマ”への思いを吐露。続けて「(本作が)2時間ドラマということに加えて、あこがれて入ってきた“劇場版”になり、参加させていただいて本当にすてきな撮影の日々でした」と振り返った。

劇中で、道場が俳句を通じて出会う岸山飛鳥役を演じる羽田。「もう(登壇者の)顔ぶれをみたら、『さあ誰が犯人でしょう』という感じじゃないですか」と本作の“犯人”に関する話題を出し、すぐに「あ、これ触れちゃいけないんですね」とあわてる場面も。すかさず内藤から「一番だめな話題ですよ」とツッコまれ、「あぁ～やっちゃった、もう～」と苦笑いで語り、会場を笑わせた。

また、この日は作品の内容にちなんで、“自分の過去”をテーマに登壇者が事前に考えてきた俳句を披露する企画も行われ、羽田は「手を繋ぐ　母と娘が　入れ替わる」という一句を披露。羽田は「母の介護がちょっと始まってまして。昔、手を繋いでもらっていたのに、今は自分が手を繋ぐという立場になって……昔は(母に)引っ張られていたのに、(今は)私が引っ張っていく。いつか入れ替わるんだな、ということを詠ませてもらいました」と俳句に込めた思いを説明し、内藤ら登壇者を感嘆させていた。

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