元プロ野球選手の宮本慎也氏が7月31日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「【完全保存版】球界が誇るショートの名手のお二人から、ショート守備の正解を教えていただきます!!」に出演。現役時代に“勝てなかった選手”を明かした。

宮本慎也氏「やっぱり石井琢朗はすごく意識してた」

宮本氏は“勝てなかった選手”として、「そんな選手いっぱいいますけど、僕が脂乗ってバリバリやってる時っていうのは、やっぱり石井琢朗はすごく意識してたんです」と告白。

続けて、「僕はショートでベストナイン取ったことないんですよ。だから僕がゴールデングラブを取って、石井琢朗がベストナイン取ってっていう感じだったんですよ」と、当時の争いを振り返った。

そのうえで、「30歳手前ぐらいの時っていうのは、バリバリ石井琢朗を意識してやってたんで、結局ベストナイン取れなかったなっていう。そうなると石井琢朗かな」と語った。

また、ライバルだった当時の率直な心境についても触れ、「だから琢朗が“4タコ”とかやったら『よし!』みたいな。打ってるってなると、『あー打ってるよ』って」と回顧。「今みたいな、良いところのリスペクトじゃないですよ、昔は。どっちか言ったら“落ちていけ”っていうような感じじゃないですか」と、激しいライバル意識があったことを明かしていた。