「まさかM!LKの声入ってるとは!……」俳優の仲里依紗が公開したYouTube動画に、アイドルグループ・M!LKのファンから反響の声が上がっている――。

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「勇斗ー! 勇斗ー! 勇斗ー!」と叫ぶ男性の正体にファン大喜び

仲は、1日に更新されたYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』で、東京ディズニーランドのプライベート・イブニング・パーティーを家族で楽しむ様子を公開。イベントでは、『トイ・ストーリー5』のショーが行われ、同作で声優を務めたM!LK・佐野勇斗もパレードに登場した。

NHK連続テレビ小説『おむすび』やTBS『TOKYO MER ～走る緊急救命室～』で佐野と共演した仲は、「佐野にファンサもらえるかな～? “爆裂”って言っていい?」とノリノリで待ち受けた。

佐野が乗ったトロッコが近づき、「来た来た来た! おーい! おーい!」と手を挙げて呼びかけた仲。すると、すぐそばで「勇斗ー! 勇斗ー! 勇斗ー!」と叫ぶ男性の声が。メンバーの塩崎太智(※崎はたつさき)が近くにいたようで、「勇斗ー! 笑ってる場合じゃないよ!」と必死な様子に、「アハハ! メンバーが気づかれてない(笑)」と大笑い。塩崎に笑顔で会釈しながら、「私も全然見てもらえませんでした。ああ～終わっちゃった。行っちゃった。え～ん」と残念そうにつぶやいていた。

塩崎のまさかの“声だけ”出演に、M!LKのファンは大喜び。「めっちゃ熱狂的な男性ファンおるな思ったら太ちゃんかよ笑」「まさかM!LKの声入ってるとは! 里依紗ちゃんとの共演最高!」「太ちゃん他の人のチャンネルでも存在感出てるのやばい笑」「まさかのしおまるの声がっつり入ってて爆笑」「はやとへの声援えぐい」「やばいYouTubeの推しとアイドルの推し出てて最高に嬉しい」「テロップまで付けてくれてありがとうございます」など、多数の反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
仲里依紗は、2020年3月に公式YouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を開設。チャンネル登録者数は200万人を超え、総再生数は8億回を突破。仕事現場の密着やプライベート旅行、爆買い、メイク、雑談など様々な動画を配信している。

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