「基本は身内のように……」俳優の羽田美智子が、コミュニケーションで心がけていることを明かした――。

羽田美智子

羽田美智子の交友スタンスとは「いいなと思って話しかけて……」

羽田は、10日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』に出演。さまざまな世代との“コミュニケーション術”を問われると、「1つ心がけてることは、年下の子がいたら、自分の弟・妹、甥っ子・姪っ子だと思うようにして接する。年上の方がいらしたら、自分の兄・姉、母・父だと思うように接すると、意外とうまくいく」と熱弁。「人間だもの。分かり合えるはずよみたいな(笑)」とその理由を説明しながら、「基本は身内のように思って、私とあなたはイコールと思って接する。思いやりも、自分にかける思いやりを持つといいのかなって」と笑顔で話した。

一方で、「まったく伝わらない人もいる」と語り、「伝わらなかったら即撤退。深く関わらないようにする。相手が受け入れる入口がないのに、ズケズケ入っていくのは、なんか領空侵犯。そういう感じで生きてます」とサッパリ。

また「年上とか年下とか、あんまり年齢にこだわらないほうがいい」とも伝えた羽田は、「直感で楽しいなとか、いいなと思って話しかけて。仲良くなったら、えっ? まだ20代だったの? みたいなこともあるし(笑)。子供ちゃんとか、6歳とか7歳とかも楽しいし。基本的に、おじいちゃんおばあちゃんも大好きだから」と自身の交友スタンスを明かしていた。