「かわいそうになっちゃって」「見てられませんでした」俳優の羽田美智子が、カスタマーハラスメント(カスハラ)の目撃談を明かした――。

羽田美智子

カスハラに遭遇して感じたその根底にある問題点に持論

10日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』では、悪質なクレームや要求をするカスハラの話題に。「私も、カスハラされてる場面に遭遇したことがあって」と切り出した羽田は、2年前にホテルの朝食会場で起こった出来事を回顧。

チェックイン時に、朝食の時間を予約するスタイルだったが、「朝食会場がすごい混んでたから、“少々お待ちください”って言われたのね。待つじゃない? そんなの当たり前に」と話しつつ、「8時を1分過ぎたころに、おばさまの集団だったんだけど。リーダーみたいな人が、“ふざけんじゃないわよ! ”って怒り出して」と明かした。

羽田の後ろに並んでいた女性は、予約時間が1分過ぎただけで、「どうなってんのよ!? 何時かって聞いたのはそっちでしょ!?」「なんで待たせるの!? そっちが時間指定してきたのよ!」と大激怒。ホテルの従業員はひたすら謝っており、「かわいそうになっちゃって」「見てられませんでした」と振り返り、「私たちはまだ時間がありますから、先にお通ししてください」と提案したという。

また、羽田が「本当にお仕事大変ですね」と声をかけると、「こういうことはよくあるんです」と返されたそうで、「よくあるんだと思って。なんか、自分の我を通すというか……」と呆れ返った様子だった。

カスハラについて、「自分を優先してもらえない、寂しさとか悲しさみたいなものが根底にあって。そこで怒りになるんじゃないかな」「丁寧に扱ってもらうと、穏やかになる。尊重してもらいたいんだなって」と持論を展開した羽田。女性の横柄な振る舞いに「こうなりたくないっていう反面教師でしかなかった」と苦言を呈しながら、「うっぷんばらしなのかな? 相手のちょっとしたミスで、ガーッと言いたくなっちゃう。なんか精神的なストレスがあるんじゃないかなって思っちゃって。この社会がどこか寛容じゃないからなのか。いろんなことを感じましたね」と心の内を吐露していた。