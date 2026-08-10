「最初は見ないようにして漫才してた」お笑いコンビ・納言の薄幸が、自身の“霊感”について打ち明けた――。

納言の薄幸

「いるな～とわかる」「完全に人かなって思うときも」

幸は、7月30日に更新されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。3時のヒロイン・ゆめっちが、「霊感がある」と話すと、「私もさ、霊感あるみたいなことを言う女、嫌だなと思って。だから、言ってないんだけど……」と切り出し、「全然、見えるんだよね。私も」と衝撃告白。「小さいときのほうが、聞こえたり見えたりした」としながら、「道とかでも、いるな～とかわかる。でも、人に憑いてるのはあんまり見えない」「もやみたいに見えるときもあるし、完全に人かなって思うときもある」と打ち明けた。

また、幸は、「東京の劇場で。その劇場だけ、絶対に女の子が同じ席にいる」そうで、「それは今でも見えて。最初は、うわっ! て思ってたんだけど。最初のほうは見ないようにして漫才してた」とエピソードを披露。はじめは驚いていたものの、「徐々に慣れてきたから、反応見てやろうかなと思って」と霊を観察してみると、「まあまあ」ウケていたという。しかし、「下ネタとか入れると、ちゃんと笑わないの」とぶっちゃけ、「ちょっと軽い、頭ひねってないようなボケとかも笑わないから。笑いに厳しいんだよね」とオチをつけて笑わせた。

視聴者からは、「幸さんも見えてたんですね! 今回面白すぎる!」「幸ちゃんにそういう力あるの知らなかっただけじゃなく、驚愕すぎるわw」「たまたま見たら神回だった」「好井さん! 次のオファー相手ここにいます!」「浴びる会グループに呼ばなくちゃ!」などの反響が寄せられている。