「人前に出られなくなっちゃうみたいな感覚を味わった」俳優の羽田美智子が、“抜け毛”の悩みを告白した―。

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「憂うつでしょうがなかった」「メンタルがやられちゃって…」

5日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』では、「更年期の髪の毛問題」についてトークを展開。羽田は「私自身も、抜け毛ですっごく悩んだときがあって……」と切り出し、「自分の髪の毛がだんだん薄くなるっていうのは、顔の大事な額縁がなくなったみたいな。むき出しになったみたいな。すごく頼りない感じがして、ものすごく困ったことがある」と、大量の抜け毛に悩んでいたことを明かした。

当時について、「2年前かな。骨折したあとに、感染症にかかって。その3カ月後、本当に排水口が真っ黒けっけになって……」と振り返った羽田。「それが毎日続くんです。髪の毛が抜けることよりも、メンタルがやられちゃって。人前に出られなくなっちゃうみたいな感覚を味わった」「本当に人生真っ暗じゃないけど。憂うつでしょうがなかった」と胸中を吐露。専門家から「体に大きな負担がかかると、命に影響のないところを犠牲にする」と聞くと、「ええ～! そうなんですか」と驚いた表情を浮かべていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』は、俳優の羽田美智子が、視聴者からのお便りとともに、井戸端会議感覚でゆるく話していく。「Change of Life」とは英語で更年期を意味し、チャンネルでは、更年期の悩み・症状・対策、40～50代女性の健康と美容・ライフスタイル・老後・介護・趣味をテーマにしている。

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