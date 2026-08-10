元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が6日、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で公開された動画「【巨人近況】元ヘッドコート目線!!『優勝する確率は〇〇』/首脳陣だけじゃなくてベテラン選手に期待したい事/元木名言!!『ベテランと若い選手の扱いは違う』」に出演。阪神と優勝争いを繰り広げる巨人の現状を分析し、優勝の可能性について語った。

元木大介

元木大介が語る巨人の優勝確率「逃げてるわけじゃないよ」

収録時点での優勝確率を問われると、元木氏は「50%だな」と即答。「逃げてるわけじゃないよ」と笑いつつ、「本当に今、三角のところで頂点ぐらいに立ってるのよ。優勝のとこに行くのか、ダメなほうに転がるのか。今ちょうど境目のところなんだ」と現在のチーム状況を表現した。

続けて、「8月入ってるでしょ。ここからズルズルっていったらもうダメなほうに落ちていくし、良ければグッと上がっていくし。今、本当に勝ったり負けたりで……」と現状を分析。

また、「だから他のチームに隙を与えないことだね」と指摘し、「もうちょっとケガ人が万全で、試合の流れが読める、勝ちパターンが読めるメンバーがそろってくると、俺は80%って言いたい」と期待を口にした。

さらに今後の展望については、「9月頭ぐらいには見えてくるんじゃない?」とし、「そこで50%でいたら、すごいチャンスはある」とコメント。その理由として、「タイガースが優勝したときはぶっちぎりで、接戦の優勝がないから。ジャイアンツは接戦の優勝は何回もあるから」と説明していた。