「ボロボロ泣いちゃって」お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、25日に更新されたYouTubeチャンネル『有田脳』で、日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』の打ち上げで大号泣した出来事を振り返った。

有田哲平

「後にも先にもあんな打ち上げは1回きり」

今回は、同番組の演出を務めていた川邊昭宏氏と対談。川邊氏とは番組でタッグを組んでいたが、確執が生まれたことも。暴露企画「ギリギリ007」を終了する方向で話し合い、一度は了承を得ていたものの、『24時間テレビ』の生放送でサプライズとして実施されたため、有田が「約束を破られた」と怒ったという。その後、有田が“塩対応”を続け、緊張関係が続いた。原田泰造が電話で、川邊氏に「仲直りしてくれよ」と心配するほどだったとのこと。

ただ、有田は「面白いところを放送であまり使われなくなる」と覚悟していたにもかかわらず、「まったく変わらずに、ちゃんと僕の面白いところを使ってくれる。裏で塩対応でも、本番で全力でやれば、オンエアはちゃんとやってくれるなと。しゃべってないけど、絆が生まれた感じになってた」と回顧。「あんまりお互い会話はしなくなったけど、『俺はちゃんと本番やる』『俺は本番に使いますから』」との“信頼関係”が一方で築かれたことを明かした。

そんな中、川邊氏が異動で番組を離れることになり、送別会を兼ねた打ち上げを開催。有田は「もう後にも先にもあんな打ち上げは1回きりです」と切り出し、その場でのスピーチを回想した。

「『一時期、ピリピリしてた時期があって。こんな俺は生意気な態度とってたのに、ちゃんと編集で俺のことを使ってくれた』みたいな話をして、ありがとうございましたって言おうとしたら、その途中でもう涙出てきて」と語り、「酒も入ってるからか、『うわぁ～』ってボロボロ泣いちゃってさ」と当時の様子を紹介。「上田(晋也)ですら見たことない、俺が泣いたところなんて。高校からあいつと出会ってから。番組でももちろん泣いたことないし、打ち上げでも泣いたことないんですよ」と説明した。

そして、「上田が引いちゃってさ。『なんでこいつ泣いてるの?』って言って笑わせようとするんだけど、あまりにもみんな泣いてるから誰も笑わないの。泣き声しか聞こえてこない」と振り返っていた。