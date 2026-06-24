「たしかに俺、たぶん結構やっちゃったよね」お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、19日に更新されたYouTubeチャンネル『有田脳』で、占い師・細木数子さんとのエピソードを語った。

有田哲平

有田哲平は「相当失礼なこと言っていた」

動画では、くりぃむしちゅーと細木さんが共演したTBS系番組『ズバリ言うわよ!』で総合演出を務めた坂田栄治氏と対談。

有田は、細木さんと相方・上田晋也のやり取りとして、「うちの相方は『進行が下手、司会が下手』とか言われるの。上田はプライドが高いから、それに対して『え、なんでですか? 先生に言われたくないですね』とか言って結構ピリピリしてたの」と回顧。一方で自身については、「でも俺はそういう風に『あんた面白くないね』って言われても、『先生勉強させください、お笑いを教えてください』って。そういうこと言うとケラケラ笑うんだよね」と当時を懐かしんだ。

坂田氏が、「有田さんのことはちょっと失礼なことを言っても何でも笑ってましたよね。相当、失礼なこと言ってました」と話を向けると、有田は「たしかに俺、たぶん結構やっちゃったよね。何でも許してくれてた」と明かした。

有田によると、独身だった当時、細木さんから「あんたさ、そういえば結婚は大丈夫? 占いやってあげようか。でもあんた、私の占い嫌いだもんね」と声をかけられたという。それに対し、有田はいつもの調子で「はい」と返答。しかしその反応にも細木さんは腹を立てることなく、「いいのいいの、私の占いなんか、あんた信じちゃダメ。 自分の考えで生きなさい」と応じたとのこと。

有田が、「本職をちょっとふざけて否定しちゃっても、そんな感じだったんだよ。優しかったよ」としみじみ言うと、坂田氏から「有田さんにだけですよ」とツッコまれていた。