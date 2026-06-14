「それぞれに深入りしない」「褒め合わなきゃダメ」お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、トリオで仲良くいるための“秘訣”を語った――。

「嵐のセリフをそのままパクって」「ビックリした」

4日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)に、ゲスト出演した堀内。マヂカルラブリーの村上が、「本当に裏でずっと、(原田)泰造さんとしゃべってる。仲良しというか」と感心すると、「泰造ってプロレスがうまいから。絡んで行っても、面白いから。からかうというか、ふざけてもふざけ返してくれるし」とその理由を明かし、「『しゃべくり007』でも、みんな困ったら泰造に行くよ。アリペイ(くりぃむしちゅー・有田哲平)ちゃんも」と話した。

続けて、野田クリスタルが、「トリオはみんなうまくいってないイメージ」と前置きしながら、トリオ仲の“秘訣”を聞くと、「あんまりそれぞれに深入りしない」とキッパリ。そう思ったきっかけは、アイドルグループ・嵐だったそうで、「何かの番組で、“それぞれ言いたいことを言い合っちゃったら、もう僕たちはやってらんない”って言ってて。本当にそうだなって」と告白。しかし、後日、名倉潤が、番組で同じようなことを言っていたそうで、「嵐のセリフをそのままパクって。ビックリした」とぶっちゃけて笑わせた。

また、「シティボーイズの斉木(しげる)さんに、“褒め合わなきゃダメだよ”って言われた」と先輩トリオからの助言も明かした堀内。「相手を褒める」「嫌なことを言わない」ことに気をつけているといい、マヂカルラブリーにも、「褒め合ってごらんよ」とアドバイス。「いや、ちょっと待って」「恥ずかしい……」と嫌がっていた野田と村上が、「お笑いに対してすごい真面目」「場の空気を大切にする」としぶしぶお互いのことを褒め合うと、堀内は、「今ので、(芸人人生が)何年か伸びたと思う」と満足そうだった。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。