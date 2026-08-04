元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『ytv阪神応援チャンネル「トラトラタイガース」』で7月30日に公開された動画「【セ・リーグ前半戦総括】阪神・巨人の2強! マークすべき相手と後半戦のキーマンは?」に出演。セ・リーグ前半戦を振り返り、“想定外”だったチームについて言及した。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が「前半のジャイアンツのMVP」と絶賛する選手とは

前半戦の戦いぶりを総括する中で、「ジャイアンツに関しては想定外です、正直。ここまでやるとは正直思ってなくて」と率直な感想を明かした赤星氏。

その理由として、「ダルベックという新外国人が、どこまでやるのかっていうのはまったく見当つかなかったし、やたら阪神戦で打つでしょ。やたら打たれてるなってイメージがある」と説明し、「トータルでいうとちょっと物足りないかもしれないですけど、成績自体は悪くない」と評価した。

さらに、「ダルベックがクリーンアップに入ったことで、キャベッジ選手と含めて、クリーンアップの形を作ることができた。岡本(和真)選手の抜けた穴をどこまで補えるかっていうところだったと思うんですけど、多少なりと補えてると思うんですよ」と分析。

また、「そこに新たな戦力というか、まずFAで来た松本(剛)選手、相当頑張って活躍してるし。浦田(俊輔)君とかも相当良い活躍してる」と新戦力の働きにも注目。「彼はもう前半のジャイアンツのMVPでしょ」と浦田を絶賛し、「だから彼がやっぱり(主力に)1人入ったことで、泉口(友汰)選手の不調も埋められた」とチームへの貢献を称えた。

最後には、「今の戦力を見たら、阪神とジャイアンツっていうのは非常に良い状態かなと思う」と締めていた。