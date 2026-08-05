元プロ野球選手の齋藤隆氏が7月25日、YouTubeチャンネル『Sammy Channel 齋藤隆と愉快な仲間たち』で公開された動画「齋藤隆がメジャーリーグで始球式! ロバーツ監督と対面し乱闘寸前の過去が明らかに! 超豪華! 球場のスイートルームを完全公開! そして国歌熱唱で美声披露! 『1番打者の大谷翔平は打席に立つの？立たないの?』SP」に出演。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とのエピソードを語った。

ロバーツ監督の母から「日本語で悪口言ったら…」

動画では、ダイヤモンドバックス対ドジャース戦で始球式を務めた齋藤氏に密着。試合前にはロバーツ監督自ら歩み寄り、笑顔で言葉を交わした後、記念撮影をする場面も収められていた。

齋藤氏はロバーツ監督とはチームメイトになったことはないとしつつ、「いつも、かするんだよ。俺がドジャースにいた時はロバーツはパドレスだった。俺が行く前にドジャースだった」と振り返った。

また、現役時代の対戦については、「ロバーツのバット折ってアウトにしたんだけど、その折れたバットが俺のほうに飛んできたの。それを投げたら、走るの途中で止めて、投げたバットとぶつかりそうになって」と回顧。「『なんだお前、俺にぶつけようとしたのか』みたいなのがロバーツとの会話の最初。で、『いやいや、そんなんじゃないよ』って」と、誤解を解いたエピソードを披露した。

一方で、「でも本当にいい人。プレイヤーとしてももちろんすごかったし」とロバーツ監督の人柄を絶賛。さらに、「ロバーツのお母さんいわく、『デーブは日本語全部わかるからね。日本語で悪口言ったらデーブわかるよ。だから気をつけなさいよ』って言われた(笑)」とのエピソードも紹介していた。