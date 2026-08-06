「良かったな～、高島さん」お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、7月30日に更新されたYouTubeチャンネル『有田脳』で、高島彩アナウンサーの優れた仕事ぶりを語った。

有田哲平

優秀なアナウンサーの条件とは

「一緒に仕事をするうえでやりやすいと思うアナウンサーはどんな方ですか?」と問いに対して、有田は「『私は面白いことを言う仕事をするために入ったわけじゃない。私は進行に徹します』と言う方が一番ありがたい」と即答。さらに「あともう1個は、とにかく笑ってくれる人」と付け加えた。

その例として高島アナを挙げ、「たとえば高島さんとか、あの辺の人たちがやっぱうまいなと思うのは、まずしゃしゃり出ないんだよね。基本的には進行しっかりやる」と分析。続けて、「そうすると、なんかちょっとしたときにパスをポンと出すじゃない。あまりにもちゃんとしてるから。『アヤパンもそうやろ?』とかたまに来るんだよ」と説明し、「その時に一発かますんだよね。『さんまさん、なんでそんなこと言うんですか?』とか、パーンと思ったこと、的確なことを言うんだよ。そうしたら“この子、面白いな”ってなるんだよね」と対応力を称えた。

さらに、「ずっと待っているから、優秀な方たちは。待って、来たときに面白いことを言う。『私はその立場じゃないですけど、“言え”っていうから、言いました。ウケました。でも元に戻ります』みたいな。この辺がうまいよね」と絶賛した。

また、「良かったな～、高島さん」と振り返り、共演時のエピソードも披露。「ボケていじるのよ。そのときは『やめてください』ってまずは笑ってくれる。で、合間とかに『もう有田さん、フリスクあげません! あんなこと言うから』って言ってくれるのよ」と回顧し、「裏で『全然大丈夫です』とか言われてもなんか嫌じゃん。ツンとされて怒られても困るけど、そこでちょうどいい感じの……。絶妙にちょっとユーモアが乗っかって」と心地よい距離感を明かしていた。