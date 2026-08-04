元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が7月26日、YouTubeチャンネル『ウェザーニュース』で公開された動画「【天気で変わるプロ野球の戦略】名捕手・古田敦也が明かす気象マネジメント術」に出演。選手兼任監督オファーの舞台裏を振り返った。

古田敦也氏

球団社長から「どうする?」 古田敦也氏が選手兼任監督就任の裏側を語る

古田氏は、当時の状況について「前任の若松(勉)監督が、夏ぐらいに『勝っても負けても、今年いっぱいで退任する』と発表された。そうすると9月ぐらいになってくると『来年の監督誰だ?』っていう話題になるんですよ」と回顧した。

当初は候補の1人として名前が挙がっており、「もちろん普通は選手兼任監督じゃないんで、OBの名前がズラッと並んで。そのときに、Dぐらいに僕の名前が出るんですよ」と説明。一方で、「メディアが『誰が監督にふさわしいですか?』ってアンケートを取ったりするんですけど、僕が断トツになっちゃったんですよ」と明かした。

さらに「『選手兼任監督は29年ぶりですけども、選手兼任監督見てみたいですか?』っていったら、『見てみたい』に90何％って出て。ファンは望んでるみたいなね」と、世論の後押しがあったという。

その後、球団社長に呼び出され、「こんなんになってるけど、お前どうなんだ?」と尋ねられたとのこと。これに対し、古田氏は「普通、『監督お願いします』と球団からオファーがあるんですよ。『社長、普通は監督にオファーかけるものですよ』『まあそうなんだけどな。こんないろいろアンケートが出たらこっちも困ってんだよ』って」と当時のやり取りを紹介した。

続けて「お前どうする?」と聞かれ、「どうするって言っても、やれって言われたらやりますし」と返答したといい、「だから正式オファーとかもらってないです」と告白した。

また、就任発表についても「監督就任会見ってあるんですよ」と一般的なケースを説明しつつ、「選手兼任監督ですごく一大事じゃないですか。球界にとっても29年ぶり」と回想。しかし実際には「事務所の下に記者が溜まってるんですよ。『下にみんなすごい待ってますけど、言っていいですか?』って言ったら、社長が『それはしょうがないよ』って。だから僕の監督就任のインタビューはぶら下がりみたいな感じで。ロビーで『監督をやれって言われて、結局やることがありました』って。立ち話!」と明かして、笑いを誘っていた。