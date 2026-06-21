「大谷とかでも、5回とか6回で勝利投手の権利を得たら……」お笑いタレントの有吉弘行が、米メジャーリーグ・ドジャース山本由伸投手の“すごさ”を熱弁した――。

有吉弘行

「メジャー行ってからもずっと投げてる」

14日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演した有吉。現地時間13日のホワイトソックス戦で、8回2死までパーフェクトピッチングをみせた山本に、「ベッツが緊張しちゃってエラーしちゃって。そのあと、集中力が切れて、9回にホームラン打たれたけど……」とちょっぴり残念そうに振り返りながら、「それでもすごいよな。あの人さ、メジャー行ってからも、ずっと投げてるよな。あの人すごいな」と感嘆した。

さらに、「大谷とかでも、5回とか6回で勝利投手の権利を得たら、代わるじゃない? 山本由伸って結構すごいよな」と続けると、アシスタント陣から、「元気ですよね」と声が上がり、「元気だよ(笑)。まずはやっぱり、元気が一番なんだよ」と大絶賛。「日本にいるときからずっと元気だよね。それで、世界大会でも元気なんだもん。いや、本当にすごい。史上最高なんじゃない? この人」「選手が一番不安なのは、ケガすることだもん。ケガしないしさ、元気ってのがすごいよ」と称賛が止まらなかった。