「普通の感覚を持ってない人が、世の中にはたくさんいる」タレントの藤本美貴が、「友人に結婚式をドタキャンされた」という相談に答えた――。

藤本美貴

「その後の連絡やご祝儀もなかった」「軽視されているように感じる」

9日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、結婚式を挙げた20代女性のお悩みを紹介。大学時代の友人が、結婚式の1週間前に、「精神面での体調不良による欠席」を連絡してきたといい、「1週間前でキャンセルもできず、費用は1人分全額かかった」と吐露。友人からの連絡も、「ごめんね」の一言だけだったそうで、「その後の連絡やご祝儀などもなかった」「友人から軽視されているように感じ、モヤモヤしている」と心の内を明かした。

当の友人は、2年前に結婚式を挙げており、相談者は3次会まで参加したという。「自分だったら、ご祝儀やギフトを贈るのにな～と思ってしまう」という相談者に、藤本は、「しょうがないよね。結婚式って、そういうもんだなと思うしかない」と苦笑い。続けて、「私は会う機会があったら、あげるかなとは思う」と寄り添いつつ、「そこも含めて、気持ちに余裕がなかったのかなと思うと、しょうがないよね。もうね、だいたいのことは、しょうがないって思うしかない」と割り切ることを勧めた。

「お祝いとかって、向こうの気持ちあってのものだから。求めてもらうものでもない」と語った藤本は、「ちょっと常識ない人なんだなって思うのが、一番いいのかなって思う。嫌だったら、深く付き合わなければいいんじゃない?」とアドバイス。親しい関係だったとしても、「友達は変わりますから。途中で。友達だからって、一生、友達でいなきゃいけないわけじゃない」と伝え、「これがどうしても気になるんだったら、徐々に会わなくなったっていい」と話した。

また、「結婚式に来てくれたから、結婚式のお誘いが来たら行ってあげたいなって思うのが、普通じゃん? でも、その普通の感覚を持ってない人が、世の中にはたくさんいるんですよ」と指摘した藤本。人それぞれ考え方や常識が異なるため、「お祝いしてあげるほうがやさしいけど。みんなそんなに余裕もないだろうし。難しい……」と悩みながら、「対等じゃないと思えば、だいたいのことは許せるから(笑)。そういう人なんだなと思って。私はそういう人じゃなくてよかった! っていう気持ちでいれば大丈夫」と明るく励ましていた。