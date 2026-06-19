「夢を叶えられなくても、叶える努力をしてほしい」タレントの藤本美貴が、お笑い芸人と結婚した28歳女性のお悩みに答えた――。

藤本美貴

「彼が売れる保証もない」「式を挙げられる未来が見えない」

9日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、「5年ほど交際していた彼と入籍した」という相談者のお悩みを紹介。お笑い芸人だという夫は、「配信で生活している」そうで、「配信を自宅で行うため、私は犬と一緒に寝室で息をひそめたり、外出先から帰ってきても、家に入れなかったり。不便や我慢が続いている」と吐露。相談者には、「結婚指輪が欲しい」「結婚式を挙げたい」という夢もあるが、「売れてない芸人にそんなものを求めるな」と言われてしまい、「相方ですら、結婚したことを知りません。彼が売れる保証もないので、このまま待ち続けても、式を挙げられる未来が見えない」とこぼした。

「彼の家賃負担は2万円、生活費も折半している」という相談者に、藤本は、「支えてるうちに、いつ売れるかわからないっていうのが、芸能界の怖いところ。だから、やめられなかったり。でも、相方さんも知らないっていうのは、ちょっと寂しいよね」と同情。今のところ、配信で稼いでいるというが、「もうちょっと頑張ってほしい。配信だけじゃなくて、バイトとかもしてほしい」と伝え、結婚指輪にもついても、「そんなすごい高い金額じゃない」とチクリ。「俺はつけないから必要ない」と言い放っていた夫を、「自分本位すぎるなと思う。お前はいらなくても、私は欲しいんだっていう」とピシャリ諭した。

また、藤本は、「幸せにするっていう気持ちがちゃんとあるのか?」と問い、「彼女が求めてるなら、言い返すんじゃなくて、まず努力するほうがやさしいかなと思う。買えなかったとしても、一生懸命そこに向かってくれたんだなっていう、喜びは得られるから」と説明。「夢を叶えられなくても、叶える努力をしてほしい」と重ね、「あなたは、自分本位な人です。目の前にいる彼女が、自分を支えてくれるわけだから。売れていない時期も支えてくれてるわけだし。他の違うところにお金を使ってるのであれば、貯金して指輪だったり買ってあげてほしい。だって、幸せにするって決めたんだから」と真剣に語りかけていた。

視聴者からは、「流石に女性側に我慢させすぎじゃない?」「ミキティの言う、自分本位の人。全く同感です」「彼女さんを軽視しすぎてる」「そんな我慢させて...指輪くらい買えるでしょと思ってしまう」「奥さんのことなんだと思ってるの?」などの声が上がっている。