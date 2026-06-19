「夢を叶えられなくても、叶える努力をしてほしい」タレントの藤本美貴が、お笑い芸人と結婚した28歳女性のお悩みに答えた――。
「彼が売れる保証もない」「式を挙げられる未来が見えない」
9日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、「5年ほど交際していた彼と入籍した」という相談者のお悩みを紹介。お笑い芸人だという夫は、「配信で生活している」そうで、「配信を自宅で行うため、私は犬と一緒に寝室で息をひそめたり、外出先から帰ってきても、家に入れなかったり。不便や我慢が続いている」と吐露。相談者には、「結婚指輪が欲しい」「結婚式を挙げたい」という夢もあるが、「売れてない芸人にそんなものを求めるな」と言われてしまい、「相方ですら、結婚したことを知りません。彼が売れる保証もないので、このまま待ち続けても、式を挙げられる未来が見えない」とこぼした。
「彼の家賃負担は2万円、生活費も折半している」という相談者に、藤本は、「支えてるうちに、いつ売れるかわからないっていうのが、芸能界の怖いところ。だから、やめられなかったり。でも、相方さんも知らないっていうのは、ちょっと寂しいよね」と同情。今のところ、配信で稼いでいるというが、「もうちょっと頑張ってほしい。配信だけじゃなくて、バイトとかもしてほしい」と伝え、結婚指輪にもついても、「そんなすごい高い金額じゃない」とチクリ。「俺はつけないから必要ない」と言い放っていた夫を、「自分本位すぎるなと思う。お前はいらなくても、私は欲しいんだっていう」とピシャリ諭した。
また、藤本は、「幸せにするっていう気持ちがちゃんとあるのか?」と問い、「彼女が求めてるなら、言い返すんじゃなくて、まず努力するほうがやさしいかなと思う。買えなかったとしても、一生懸命そこに向かってくれたんだなっていう、喜びは得られるから」と説明。「夢を叶えられなくても、叶える努力をしてほしい」と重ね、「あなたは、自分本位な人です。目の前にいる彼女が、自分を支えてくれるわけだから。売れていない時期も支えてくれてるわけだし。他の違うところにお金を使ってるのであれば、貯金して指輪だったり買ってあげてほしい。だって、幸せにするって決めたんだから」と真剣に語りかけていた。
視聴者からは、「流石に女性側に我慢させすぎじゃない?」「ミキティの言う、自分本位の人。全く同感です」「彼女さんを軽視しすぎてる」「そんな我慢させて...指輪くらい買えるでしょと思ってしまう」「奥さんのことなんだと思ってるの?」などの声が上がっている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。ブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。