「そういう人たちがいる可能性を考えて…」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、ファンからのコメントに言及した――。

佐野勇斗

ファンからの「結婚して!」要望に新提案「実際にお会いしてみて……」

8日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、インスタライブの話題に。ファンからのコメントには、「○○して」という要望もあるそうだが、「しません。俺、基本的にそういうのは断ってるの。全部」とバッサリ。友人のユッケ氏が、「“結婚しよう! ”とか言われてなかった?」と聞くと、「“無理! ”みたいなね(笑)」「ひどいよね。今思えばね」と申し訳なさそうにつぶやいた。

ファンに「結婚して!」と言われると、「やっぱり俺も、真面目に考えちゃう」そうで、「“まずは友達になろう”ならわかるけど……」と吐露。「実際にお会いしてみて、食事とか行って。友達になるかどうか決めましょうよ」と呼びかけ、「“知り合いになって”とかなら、“いいよ。知り合いでいいですよ”とかなるけど。顔もわからない状態で言われたら、それは無理だよね」と心の内を語った。

「だって結婚だぜ? “いいよ! ”って言っちゃって、本気にする方もいるかもしれないじゃん」と続けた佐野。ユッケ氏が、「まあ、するよ(笑)」と返すと、「でしょ!?」と苦笑し、「ユッケとかだったら、(婚姻届を)本当に持っていくじゃん。“いいよ! って言われた者ですけど……”みたいな」と苦笑い。改めて、“結婚して! ”というファンのコメントに対し、「そういう人たちがいる可能性を考えて、ちょっと断っている」と説明していた。