「全然気にならない」タレントの藤本美貴が、交際相手の“過去”について持論を語った――。
彼氏の写真フォルダには過去の女性たちとの写真が…
12日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、23歳女性のお悩みを紹介。交際して間もない24歳彼氏の“過去の女性関係”が気になっているそうで、「彼は経験人数が多く、過去にはセフレが複数人いた」と吐露。彼氏の写真フォルダには、女性たちとの写真が数多く残されており、「私は付き合った男性としか関係を持ったことがなく、好意のない行為がまったく想像できない。このモヤモヤした感情をどうすればいいのか」とアドバイスを求めた。
藤本は、「今付き合ってるのは私なんだから! って思うしかない」と伝え、「写真に残ってることが嫌だったら、話し合って消してもらうとかしたらいいんじゃない? 過去の女性は過去の女性だもんね」と助言。また、「過去の女性に嫉妬するか?」と問われると、「全然気にならない」と返し、「だって、2度と会うことない。私も会うことないし」とあっけらかん。夫・庄司智春についても、「学生時代の恋愛話とか、YouTubeでもしてくれるけど。全然何とも思わないし、全然平気。なんかただの少女漫画見てるみたいな感覚」と話した。
「元カノがたくさんいたほうがマシだった」とこぼす相談者に、藤本は、「元カノのほうが、“アイツ俺のこと覚えてるかな?”とか。逆に嫌じゃない? セフレというカラダだけの関係のほうが、たぶん思い出すこともない」とも。交際相手の過去が気になる相談者は多いそうで、「本当に過去に興味がないから。そうなんだ～みたいな。気になる? 気になんないよね」といぶかし気に語りながら、「逆に、遅咲きより、早咲きでよかったんじゃない? 男性は、暴れたい時期っていうのがある人が多いから」と前向きに励ました。
「“俺はまだ男として見られているのか”みたいな感じで、浮気するお父さんだっている。それよりも、遊び倒してくれたほうが。私は、遊び倒してくれてから出会いたい」と続けた藤本。「そこからちゃんと落ち着いて付き合えるというか。遊んでる間に、出会いたくないよね」と語り、相談者に向け、「今ちゃんと落ち着いてるなと思えるんだったら、それがすべてだと思う」とキッパリ。スタッフが、「24歳で終わりを迎えてると思えば、プラスに考えられますね」と納得すると、「ぜひ、そう考えていただきたい」と笑顔で返していた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。ブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。