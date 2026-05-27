「全然気にならない」タレントの藤本美貴が、交際相手の“過去”について持論を語った――。

藤本美貴

彼氏の写真フォルダには過去の女性たちとの写真が…

12日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、23歳女性のお悩みを紹介。交際して間もない24歳彼氏の“過去の女性関係”が気になっているそうで、「彼は経験人数が多く、過去にはセフレが複数人いた」と吐露。彼氏の写真フォルダには、女性たちとの写真が数多く残されており、「私は付き合った男性としか関係を持ったことがなく、好意のない行為がまったく想像できない。このモヤモヤした感情をどうすればいいのか」とアドバイスを求めた。

藤本は、「今付き合ってるのは私なんだから! って思うしかない」と伝え、「写真に残ってることが嫌だったら、話し合って消してもらうとかしたらいいんじゃない? 過去の女性は過去の女性だもんね」と助言。また、「過去の女性に嫉妬するか?」と問われると、「全然気にならない」と返し、「だって、2度と会うことない。私も会うことないし」とあっけらかん。夫・庄司智春についても、「学生時代の恋愛話とか、YouTubeでもしてくれるけど。全然何とも思わないし、全然平気。なんかただの少女漫画見てるみたいな感覚」と話した。

「元カノがたくさんいたほうがマシだった」とこぼす相談者に、藤本は、「元カノのほうが、“アイツ俺のこと覚えてるかな?”とか。逆に嫌じゃない? セフレというカラダだけの関係のほうが、たぶん思い出すこともない」とも。交際相手の過去が気になる相談者は多いそうで、「本当に過去に興味がないから。そうなんだ～みたいな。気になる? 気になんないよね」といぶかし気に語りながら、「逆に、遅咲きより、早咲きでよかったんじゃない? 男性は、暴れたい時期っていうのがある人が多いから」と前向きに励ました。

「“俺はまだ男として見られているのか”みたいな感じで、浮気するお父さんだっている。それよりも、遊び倒してくれたほうが。私は、遊び倒してくれてから出会いたい」と続けた藤本。「そこからちゃんと落ち着いて付き合えるというか。遊んでる間に、出会いたくないよね」と語り、相談者に向け、「今ちゃんと落ち着いてるなと思えるんだったら、それがすべてだと思う」とキッパリ。スタッフが、「24歳で終わりを迎えてると思えば、プラスに考えられますね」と納得すると、「ぜひ、そう考えていただきたい」と笑顔で返していた。