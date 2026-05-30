「黙って付き合っていくのは耐えられない」タレントの藤本美貴が、“浮気”を懺悔した相談者にアドバイスを送った――。

藤本美貴

「自分に失望している」「今度どうするべきなのか?」

12日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、交際半年の彼氏がいる20代女性のお悩みを紹介。あるとき、「彼が隠れて女性と会っていた」ことを知り、「“恋愛関係やカラダの関係はなかった”と主張され、連絡先を消してもらうことで和解した」という。しかし、その後も不安な気持ちを引きずってしまい、「仕返しのつもりで、他の男性と体の関係を持ってしまった」と打ち明け、「自分に失望している。今度どうするべきなのか?」とアドバイスを求めた。

これに藤本は、「どっちもどっちだから、いいんじゃないの? っていう気もしますけどね」と苦笑い。罪悪感を抱いている相談者へ、「彼氏を見るたびに、“私、嘘ついてることあるんだよな……”って思いながら、生きていけるかどうか」と問いかけ、「ちょっと残酷だけど、私は言いたくなっちゃうかな。黙ってこのまま結婚はできないかもって思っちゃうかも」と自身の考えを吐露。「自分的に耐えられるどうかじゃない? 別にどっちもどっちだから」とピシャリ言い放った。

スタッフが、「何も言わずにそのまま過ごす」ことを勧めると、「それが一番簡単だよね」と返しつつ、「本当に一番クリーンなのは、“あなたは体の関係がなかったって言ってるけど、正直信じてない。毎日不安だったから、私は浮気をしてしまいました”って言う」「“それでも私と付き合えますか? ”って言いたくなっちゃう。私は耐えられない。ずっと嘘ついてる感じが」と熱弁。“自己中”だと指摘されるも、「それでもいい。だって、私は私の人生を生きてるわけだから」とキッパリ返した。

自分のためにも、正直に告白するべきだと話した藤本。「別れる可能性はおおいにある」としながら、「フラられても、私は言いたい。私はね」と主張。「(この状況を)耐えられるかな……? って思う人は、そもそも浮気をしなきゃよかったんだよ。でも、してしまったんだから」と伝え、「やっぱり私は耐えられないな。ずっと黙って付き合っていくって。本当に申し訳ないけど……。自己中だし、勝手に告白してくんな! みたいな気持ちもわかるけど……」と悩みながら話していた。