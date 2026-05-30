「黙って付き合っていくのは耐えられない」タレントの藤本美貴が、“浮気”を懺悔した相談者にアドバイスを送った――。
「自分に失望している」「今度どうするべきなのか?」
12日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、交際半年の彼氏がいる20代女性のお悩みを紹介。あるとき、「彼が隠れて女性と会っていた」ことを知り、「“恋愛関係やカラダの関係はなかった”と主張され、連絡先を消してもらうことで和解した」という。しかし、その後も不安な気持ちを引きずってしまい、「仕返しのつもりで、他の男性と体の関係を持ってしまった」と打ち明け、「自分に失望している。今度どうするべきなのか?」とアドバイスを求めた。
これに藤本は、「どっちもどっちだから、いいんじゃないの? っていう気もしますけどね」と苦笑い。罪悪感を抱いている相談者へ、「彼氏を見るたびに、“私、嘘ついてることあるんだよな……”って思いながら、生きていけるかどうか」と問いかけ、「ちょっと残酷だけど、私は言いたくなっちゃうかな。黙ってこのまま結婚はできないかもって思っちゃうかも」と自身の考えを吐露。「自分的に耐えられるどうかじゃない? 別にどっちもどっちだから」とピシャリ言い放った。
スタッフが、「何も言わずにそのまま過ごす」ことを勧めると、「それが一番簡単だよね」と返しつつ、「本当に一番クリーンなのは、“あなたは体の関係がなかったって言ってるけど、正直信じてない。毎日不安だったから、私は浮気をしてしまいました”って言う」「“それでも私と付き合えますか? ”って言いたくなっちゃう。私は耐えられない。ずっと嘘ついてる感じが」と熱弁。“自己中”だと指摘されるも、「それでもいい。だって、私は私の人生を生きてるわけだから」とキッパリ返した。
自分のためにも、正直に告白するべきだと話した藤本。「別れる可能性はおおいにある」としながら、「フラられても、私は言いたい。私はね」と主張。「(この状況を)耐えられるかな……? って思う人は、そもそも浮気をしなきゃよかったんだよ。でも、してしまったんだから」と伝え、「やっぱり私は耐えられないな。ずっと黙って付き合っていくって。本当に申し訳ないけど……。自己中だし、勝手に告白してくんな! みたいな気持ちもわかるけど……」と悩みながら話していた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。ブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。