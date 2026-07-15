元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が11日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【徹底分析】阪神の個人成績がエグい!! でもなぜ独走できないのか? 『気になる懲罰…』佐藤輝明のホームランを量産するには? 阪神の現状について語る! 【プロ野球】」に出演。藤川球児監督率いる阪神が、個人成績で上位を占めていながらも独走できていない理由を指摘した。

藤川球児監督

クリーンナップ以外の打線に高木豊氏は注目

動画公開日翌日の12日終了時点で打率.340、18本塁打、55打点の佐藤輝明を筆頭に、打率.299、22本塁打、51打点の森下翔太、打率.269、12本塁打、49打点の大山悠輔と打撃ランキング上位を独占している阪神。投手陣も高橋遥人が13試合で防御率1.57、10勝1敗と、防御率、勝ち星でセ・リーグの先頭を走っている状況だが、チームの勝敗はずば抜けてはおらず、2位の巨人とわずか1ゲーム差となっている。

この状況について、高木氏は「まあ、そこ打っても、下位(打線)が打たないとなあ」「だから6番、7番、ここら辺が苦しいんじゃないの」と、クリーンナップは打てていても、下位打線が繋がっていっていないと分析。続けて、「近本がいなくなって1番に苦しんでるよね。1・2番の中野をどうやって生かすかっていうこともできてないし、3人で野球をやってる、そういう感じかな」と、近本光司の離脱の結果、打線に繋がりを欠いてしまい、クリーンナップだけの打線になってしまっていたと話した。

また、その近本の穴についても「福島もそうだし、高寺もよく頑張ってるけど、やっぱり出塁率っていうことになってくると、ちょっと近本には及ばないよね」と、福島圭音ら若手の奮闘は認めながらも、近本には及んでいなかったと指摘。様々な要因から、優秀な個人成績とは裏腹なチーム成績になっていると解説していた。