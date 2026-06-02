「ハッキリ聞くしかない」タレントの藤本美貴が、好意を寄せる男性と「体の関係を持ってしまった」女性のお悩みに答えた――。

藤本美貴

「週1回ご飯食べてホテルって……」「ちょっと不自然じゃないですか」

12日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、27歳女性のお悩みを紹介。「1カ月ほど週1回会っている2歳年上の男性がいる」そうで、「付き合ってはいないが、体の関係を持ってしまった」「結婚したいので、体だけの関係を続けたくない」と吐露。相手は、「好きになりそう」「俺と結婚したら家事しなくていい」「元彼より俺のほうが全然いい男だ」など数々の“匂わせ”発言で好意をアピールしてくるといい、「彼の仕事が忙しく、夜ご飯を食べて、ホテルに行く流れが定番化している」と明かした。

これに藤本は、「それは家族がいるとかじゃないですか?」とズバリ。「会うのは週1回程度」「日中に会うのは難しい」という状況をふまえ、「もうハッキリ聞くしかないんじゃないの? “なんかいろいろ言ってくるけど、私と付き合いたいってことですか?”って」と直球アドバイス。「“今年中に結婚したいんですけど、それでも付き合います?”って話じゃん。話は早いよ。だって、もう体の関係を持ってるんだから。言うしかないよ。ダラダラ時間を過ごしたってしょうがないから」と背中を押した。

また、「体の関係からスタートすると、体の関係だけ続けたいからさ。まあ、ずっと匂わせるよね。それはなくならないでくれたほうが、向こうもありがたいわけじゃん」と相手の思惑を推測。「“体だけだから”って言われて、冷めちゃったりしたら、いなくなっちゃうから。“付き合おう”とは絶対言わないけど、匂わせて、どれだけ長引かせられるかみたいな」と淡々と説明し、「忙しいからって、週1回ご飯食べてホテルって……。ちょっと不自然じゃないですか」とピシャリ指摘した。

最後に、「“付き合いたいってことですか? ずっと匂わせてるだけですか? ”みたいな」「もうどんどん詰めてく。時短、時短、時短(笑)。そんな1週間もかけてしゃべってらんない。だって、4回会うのに1カ月かかるんだよ?」と改めて助言した藤本。「相手に逃げられるのでは?」とツッコまれるも、「ちゃんと捕まえてください。本当に意思の確認。まずは捕まえましょう! って感じだね」と、とことん問い詰めることを勧めていた。

視聴者からは、「夜だけなら絶対家族持ち」「昼間デートないのは体目当てです!」「匂わせはよくないわ……」「どんどん詰めてくことを、時短っていうミキティ大好きすぎる」「ズバッと答えてくれるミキティありがとう」などの反響が寄せられている。