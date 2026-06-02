「ハッキリ聞くしかない」タレントの藤本美貴が、好意を寄せる男性と「体の関係を持ってしまった」女性のお悩みに答えた――。
「週1回ご飯食べてホテルって……」「ちょっと不自然じゃないですか」
12日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、27歳女性のお悩みを紹介。「1カ月ほど週1回会っている2歳年上の男性がいる」そうで、「付き合ってはいないが、体の関係を持ってしまった」「結婚したいので、体だけの関係を続けたくない」と吐露。相手は、「好きになりそう」「俺と結婚したら家事しなくていい」「元彼より俺のほうが全然いい男だ」など数々の“匂わせ”発言で好意をアピールしてくるといい、「彼の仕事が忙しく、夜ご飯を食べて、ホテルに行く流れが定番化している」と明かした。
これに藤本は、「それは家族がいるとかじゃないですか?」とズバリ。「会うのは週1回程度」「日中に会うのは難しい」という状況をふまえ、「もうハッキリ聞くしかないんじゃないの? “なんかいろいろ言ってくるけど、私と付き合いたいってことですか?”って」と直球アドバイス。「“今年中に結婚したいんですけど、それでも付き合います?”って話じゃん。話は早いよ。だって、もう体の関係を持ってるんだから。言うしかないよ。ダラダラ時間を過ごしたってしょうがないから」と背中を押した。
また、「体の関係からスタートすると、体の関係だけ続けたいからさ。まあ、ずっと匂わせるよね。それはなくならないでくれたほうが、向こうもありがたいわけじゃん」と相手の思惑を推測。「“体だけだから”って言われて、冷めちゃったりしたら、いなくなっちゃうから。“付き合おう”とは絶対言わないけど、匂わせて、どれだけ長引かせられるかみたいな」と淡々と説明し、「忙しいからって、週1回ご飯食べてホテルって……。ちょっと不自然じゃないですか」とピシャリ指摘した。
最後に、「“付き合いたいってことですか? ずっと匂わせてるだけですか? ”みたいな」「もうどんどん詰めてく。時短、時短、時短(笑)。そんな1週間もかけてしゃべってらんない。だって、4回会うのに1カ月かかるんだよ?」と改めて助言した藤本。「相手に逃げられるのでは?」とツッコまれるも、「ちゃんと捕まえてください。本当に意思の確認。まずは捕まえましょう! って感じだね」と、とことん問い詰めることを勧めていた。
視聴者からは、「夜だけなら絶対家族持ち」「昼間デートないのは体目当てです!」「匂わせはよくないわ……」「どんどん詰めてくことを、時短っていうミキティ大好きすぎる」「ズバッと答えてくれるミキティありがとう」などの反響が寄せられている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。ブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。