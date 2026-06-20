グリーン料金は現行の1,700円から2,500円に値上げする。対象は「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」のうち、通常の「ものがたり列車」として使用する座席。「伊予灘ものがたり」の貸切個室「Fiore Suite」と、「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」のごめん・なはり線運転分の料金に変更はない。

あわせて「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」に、3～4人で利用できるグループシートを設定する。対象座席は「伊予灘ものがたり」の1号車13・14番、「四国まんなか千年ものがたり」の1号車7・8番と2号車1・2番。4人掛けのボックス席を3～4人で利用する座席とし、人数分の運賃・特急料金に加え、1卓あたり9,000円の料金が必要となる。

料金改定後、グループシート以外の座席を利用した場合、松山～伊予大洲間は現行の3,980円から4,780円、松山～八幡浜間は現行の4,330円から5,130円に。善通寺・琴平～大歩危間は現行の4,140円から4,940円、多度津～大歩危間は現行の4,330円から5,130円、高知～土佐久礼間は現行の4,140円から4,940円、高知～窪川間は4,540円から5,340円に変更される。

「四国まんなか千年ものがたり」に関して、事前予約制食事も価格を改定。多度津駅から大歩危駅へ向かう「そらの郷紀行」の「さぬきこだわりの食材の洋風料理」、大歩危駅から多度津駅へ向かう「しあわせの郷紀行」の「おとなの遊山箱」をそれぞれ現行の6,000円から6,300円に値上げする。