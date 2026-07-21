ジェイアール西日本商事は21日、JR西日本の新幹線500系と「ドクターイエロー(T5編成)」のメモリアルグッズ「-Final2027- 500系・ドクターイエロー」を7月24日に発売すると発表した。同日に「ありがとうドクターイエロー」シリーズの新商品も発売される。

JR西日本の新幹線500系と「ドクターイエロー(T5編成)」は2027年をめどに引退予定。「-Final2027- 500系・ドクターイエロー」では、惜しまれつつも同時期に引退する両車両が並び立つ特別なイラストを全8アイテムにデザインした。

「クリアファイル」(440円)、「ステッカー3枚セット」(660円)、「ピンバッジ」(660円)、「ゴルフボール＆マーカーセット」(2,750円)、「メタルキーホルダー」(990円)、「エコバッグ」(1,430円)、「今治ハンカチ」(1,210円)、「ポーチ」(880円)を用意している。

「ありがとうドクターイエロー」シリーズは今回で第3弾となる。注目アイテムの「目覚まし時計」(3,300円)は、新幹線車内アナウンスでおなじみ「あの声」をオリジナル収録し、新幹線に乗車しているかのような臨場感のアラーム(全3パターン)を使用できるという。

その他、「ジェットストリーム4＆1」(1,760円)、「ユニボール ワン P(チャーム付き)」(1,540円)、「立体キーホルダー」(1,320円)、「メラミンカップA(dot)」(550円)、「メラミンカップB(night)」(550円)、「合皮パスケース」(2,200円)の全7アイテムを展開。各商品とも7月24日から、JR西日本の駅ナカ店舗や通販サイト「トレインボックス」、「トレインボックス」WESTERモール店、産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」で発売される。