KADOKAWAは、鉄道路線擬人化マンガ『青春鉄道』初の公式ファンクラブ「青春鉄道 Fan Club」を開設したと発表した。描き下ろし4コマ漫画をはじめ、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』と連動したコンテンツなども配信する。

鉄道路線擬人化マンガ『青春鉄道』公式ファンクラブ「青春鉄道 Fan Club」を開設

全国の鉄道路線を擬人化した「鉄道トリビアマンガ」として、2009年6月に第1巻を刊行し、連載18年目を迎えた『青春鉄道』。鉄道に関するニュースをコメディとして取り上げる一方、日本の鉄道史の変遷を「人」のドラマのように描く「黎明編」シリーズも展開している。

公式ファンクラブの無料ページでは、これまで『青春鉄道』に登場した路線の情報を確認できる「全路線紹介」を公開。有料会員(月額770円)向けに、毎週更新の描き下ろし4コマ漫画、キャラクターを路線ごとに紹介する図鑑など、原作に関連したコンテンツも配信する。

『青春鉄道』は2015年にミュージカル化され、「鉄ミュ」の愛称でシリーズを展開。2026年現在、6本のナンバリング公演と3本のスピンオフ公演を上演している。公式ファンクラブでもミュージカルと連動し、動画やチケットの先行情報を提供予定。ファンクラブ開設を記念し、7月27日にミュージカルのキャスト陣による第1回生放送を配信する予定となっている。