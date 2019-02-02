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「JR四国」の最新情報・話題まとめ

JR四国の最新ニュース・コラムを紹介します。

2019年04月04日(木)

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JR四国「さようなら平成」記念入場券、4/30のみ100セット限定発売

鉄道 04/04 21:01

2019年03月25日(月)

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JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に

鉄道 03/25 20:24

2019年03月22日(金)

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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

鉄道 03/22 19:41

2019年03月11日(月)

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JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸

鉄道 03/11 12:44

2019年02月27日(水)

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鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?

鉄道 02/27 06:00

2019年02月25日(月)

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開

鉄道 02/25 21:11

2019年02月08日(金)

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JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も

鉄道 02/08 19:48

2019年02月06日(水)

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JR西日本115系300番台「湘南色」香川県内電化区間を走破するツアー

鉄道 02/06 20:14

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行

鉄道 02/06 19:21

2019年02月03日(日)

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京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線

鉄道 02/03 06:50

2019年02月02日(土)

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JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売

鉄道 02/02 22:46

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JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に

鉄道 02/02 22:37

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京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も

鉄道 02/02 22:19

2019年01月31日(木)

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JR四国N2000系乗車ツアー、牟岐線で特急型車両乗れる貴重な機会に

鉄道 01/31 16:50

2019年01月15日(火)

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JR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」京都鉄道博物館で展示へ

鉄道 01/15 16:29

2018年12月27日(木)

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JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から

鉄道 12/27 17:25

2018年12月20日(木)

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JR、訪日客向けにインターネットでのキップの予約販売を開始

マーケティング 12/20 12:08

2018年12月17日(月)

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JR四国8600系、山陽本線・伯備線を走行 - 備中高梁駅まで2/17運転

鉄道 12/17 15:02

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第21回 JR四国、牟岐線にパターンダイヤ導入 - 特急列車は上下各1本の運転

鉄道 12/17 12:47

2018年12月16日(日)

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第19回 JR四国「しおかぜ」新幹線との接続改善「南風」運転区間見直しなど

鉄道 12/16 20:37

2018年12月03日(月)

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JR四国113系、予讃線・土讃線を貸切運行 - 日帰りツアー1/13開催

鉄道 12/03 21:07

2018年11月26日(月)

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JR四国「四国まんなか千年ものがたり」のスイーツトレインを企画

鉄道 11/26 19:56

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JR四国「予土線3兄弟」3重連「クリスマスパーティー号」12/22運行

鉄道 11/26 19:35

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JR四国「南伊予駅」予讃線北伊予～伊予横田間の新駅2020年春開業へ

鉄道 11/26 18:28

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JR四国2700系、特急形気動車の新型車両が完成へ - 緑のライン入る

鉄道 11/26 17:09

2018年11月10日(土)

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いつも側には駅ナカグルメ 第28回 JR松山駅のうどん店「かけはし」こだわりのじゃこ天が味わえる

鉄道 11/10 17:00

2018年11月03日(土)

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いつも側には駅ナカグルメ 第27回 「うどん県」香川、JR高松駅「連絡船うどん」で食べる讃岐うどん

鉄道 11/03 17:00

2018年10月30日(火)

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JR四国、主要5駅にアンパンマンと記念撮影できるモニュメント設置

鉄道 10/30 17:27

2018年10月29日(月)

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AirbnbとJR四国が包括的業務提携を締結

企業動向 10/29 12:35

2018年10月28日(日)

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鉄道好き芸人・吉川正洋「鉄道ひとり旅」シリーズを語る 第3回 車窓風景の美しい路線、驚きの駅名…鉄道談議で盛り上がる

鉄道 10/28 17:00

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    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
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