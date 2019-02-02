「JR四国」の最新情報・話題まとめ
2019年04月04日(木)
JR四国「さようなら平成」記念入場券、4/30のみ100セット限定発売
鉄道 04/04 21:01
2019年03月25日(月)
JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に
鉄道 03/25 20:24
2019年03月22日(金)
JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41
2019年03月11日(月)
JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸
鉄道 03/11 12:44
2019年02月27日(水)
鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?
鉄道 02/27 06:00
2019年02月25日(月)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開
鉄道 02/25 21:11
2019年02月08日(金)
JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も
鉄道 02/08 19:48
2019年02月06日(水)
JR西日本115系300番台「湘南色」香川県内電化区間を走破するツアー
鉄道 02/06 20:14
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行
鉄道 02/06 19:21
2019年02月03日(日)
京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線
鉄道 02/03 06:50
2019年02月02日(土)
JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売
鉄道 02/02 22:46
JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に
鉄道 02/02 22:37
京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も
鉄道 02/02 22:19
2019年01月31日(木)
JR四国N2000系乗車ツアー、牟岐線で特急型車両乗れる貴重な機会に
鉄道 01/31 16:50
2019年01月15日(火)
JR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」京都鉄道博物館で展示へ
鉄道 01/15 16:29
2018年12月27日(木)
JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から
鉄道 12/27 17:25
2018年12月20日(木)
JR、訪日客向けにインターネットでのキップの予約販売を開始
マーケティング 12/20 12:08
2018年12月17日(月)
JR四国8600系、山陽本線・伯備線を走行 - 備中高梁駅まで2/17運転
鉄道 12/17 15:02
2018年12月16日(日)
2018年12月03日(月)
JR四国113系、予讃線・土讃線を貸切運行 - 日帰りツアー1/13開催
鉄道 12/03 21:07
2018年11月26日(月)
JR四国「四国まんなか千年ものがたり」のスイーツトレインを企画
鉄道 11/26 19:56
JR四国「予土線3兄弟」3重連「クリスマスパーティー号」12/22運行
鉄道 11/26 19:35
JR四国「南伊予駅」予讃線北伊予～伊予横田間の新駅2020年春開業へ
鉄道 11/26 18:28
JR四国2700系、特急形気動車の新型車両が完成へ - 緑のライン入る
鉄道 11/26 17:09
2018年11月10日(土)
いつも側には駅ナカグルメ 第28回 JR松山駅のうどん店「かけはし」こだわりのじゃこ天が味わえる
鉄道 11/10 17:00
2018年11月03日(土)
いつも側には駅ナカグルメ 第27回 「うどん県」香川、JR高松駅「連絡船うどん」で食べる讃岐うどん
鉄道 11/03 17:00
2018年10月30日(火)
JR四国、主要5駅にアンパンマンと記念撮影できるモニュメント設置
鉄道 10/30 17:27
2018年10月29日(月)
AirbnbとJR四国が包括的業務提携を締結
企業動向 10/29 12:35
2018年10月28日(日)
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