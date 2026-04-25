「ちゃんとリアルに想像するべき」タレントの藤本美貴が、40代の母親から寄せられた悩みに答えた――。

藤本美貴

顔にも傷をつけられ、「もう信用できない」

14日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、夫が“モラハラナルシスト偏見男”だという視聴者の悩みを紹介。現在、5歳と2歳の子育て中だが、「ここ1～2年、離婚しようか悩んでいる」そうで、夫から暴言を吐かれたり、暴力を振るわれていることを吐露。顔にも傷をつけられ、「もう信用できない」「同じ空間にいるのも嫌」と話したが、「子供たちは、夫を好いているため、無理やり離すのもかわいそう。私が耐えるしかないが、夫の感情に振り回されて正直しんどい」とこぼした。

「別れるよ。そんなの全然別れる」と即答した藤本は、「子供は、お母さんがそんなことされてて、幸せなわけまったくないから。別れていいと思う」とキッパリ。「“子供が好いてるから”と言っても、小学生になると全然言うこと聞かなくなってくる。お父さんの言うことを聞かなくなったときに、お父さんはどうするんだろう……? って感じじゃん」と子供に危害が及ぶ可能性を指摘し、「シングルマザーで子供育ててる人も、世の中にいっぱいいるわけだから。やってできないことはない」と励ました。

また、相談者の気持ちとは裏腹に、夫は、「4年以内に家を建てたい!」と意気込んでいるという。そのため、藤本は、「家を建てる前に別れる」ことを勧め、「いろいろ大変だろうけど。ひどくなっていくこともありえるから」と心配そうな表情。「別れるのも本人が決めなきゃいけないことだから。自分はどっちが幸せかな? っていうのを、ちゃんとリアルに想像するべき。人によっては、それでも旦那さんといたほうが私は幸せなんだ! って思う人もいる。どっちも大変だけど、ちゃんと想像すると道が見えてくる」と語りかけた。

視聴者からは、「DVがあって幸せなわけないです!」「モラハラDVの矛先が我が子に向いてしまう前に別れた方がよい」「子どものために今すぐ別れよう」「取り掛かるなら早い方がいい」「モラ男は変わらない、親になっても変わらない」「ひとりになることを恐れないでほしい」といった声が寄せられている。