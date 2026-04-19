「優しい素敵な旦那さん」タレントの藤本美貴が、視聴者のほっこりエピソードに感嘆の声を上げた――。

藤本美貴

夫の思いやりに感激「結婚したいと思うきっかけに」

7日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、視聴者から寄せられたエピソードを紹介。生理中にデートをしていた視聴者は、「雨で寒かったが、歩いたあとで暑かったので、アイスティーを頼んだ」という。一方、夫は、ホットティーを注文。「普段はアイスなのに、珍しいな」と思っていたところ、「寒くなったら、こっちも飲めるでしょ? 調べたら、生理中は体を冷やしたらダメって書いてあったから」と言われたと明かした。

この出来事が、「うれしくて、結婚したいと思うきっかけになった」そうで、藤本は、「優しい～! 優しい～!」と夫の気遣いを大絶賛。一方で、自身の場合、「ホットも飲まなきゃいけないかな? とか思っちゃう。本当にアイスだけでいいのに……」「(夫は)アイス飲みたかったんじゃない? みたいな。私は本当にアイスでいいんだよ? だから、アイス飲みなよ! っていう」と本音を明かしつつ、「優しいよ。優しい素敵な旦那さんです」と改めて称賛した。

また、藤本は、夫・庄司智春について、「(食事に行った先で)私が、“こっちもいいな。でも、こっちがいいかな。いや、こっちにするわ”って言ったら、私が言ったこっち側を頼んでくれたりすんのよ」と告白。メニュー選びで悩んでいると、庄司は、藤本が選ばなかったほうを注文してくれるというが、「でも、こっちがいいって決めてるから。こっちしか食べない口になってるから、全然食べなかったりするんだけど……(笑)」と申し訳なさそうにぶっちゃけていた。