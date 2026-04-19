「優しい素敵な旦那さん」タレントの藤本美貴が、視聴者のほっこりエピソードに感嘆の声を上げた――。
夫の思いやりに感激「結婚したいと思うきっかけに」
7日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、視聴者から寄せられたエピソードを紹介。生理中にデートをしていた視聴者は、「雨で寒かったが、歩いたあとで暑かったので、アイスティーを頼んだ」という。一方、夫は、ホットティーを注文。「普段はアイスなのに、珍しいな」と思っていたところ、「寒くなったら、こっちも飲めるでしょ? 調べたら、生理中は体を冷やしたらダメって書いてあったから」と言われたと明かした。
この出来事が、「うれしくて、結婚したいと思うきっかけになった」そうで、藤本は、「優しい～! 優しい～!」と夫の気遣いを大絶賛。一方で、自身の場合、「ホットも飲まなきゃいけないかな? とか思っちゃう。本当にアイスだけでいいのに……」「(夫は)アイス飲みたかったんじゃない? みたいな。私は本当にアイスでいいんだよ? だから、アイス飲みなよ! っていう」と本音を明かしつつ、「優しいよ。優しい素敵な旦那さんです」と改めて称賛した。
また、藤本は、夫・庄司智春について、「(食事に行った先で)私が、“こっちもいいな。でも、こっちがいいかな。いや、こっちにするわ”って言ったら、私が言ったこっち側を頼んでくれたりすんのよ」と告白。メニュー選びで悩んでいると、庄司は、藤本が選ばなかったほうを注文してくれるというが、「でも、こっちがいいって決めてるから。こっちしか食べない口になってるから、全然食べなかったりするんだけど……(笑)」と申し訳なさそうにぶっちゃけていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。