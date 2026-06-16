「帰ってきたぁ～」お笑いタレントの有吉弘行が、無名時代の“ユーラシア大陸横断ヒッチハイク”を振り返った――。

有吉弘行

『電波少年』過酷ロケの苦い思い出

14日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演した有吉。1990年代に放送された日本テレビ系『進め! 電波少年』の“ユーラシア大陸横断ヒッチハイク”の話題になり、「香港からロンドンまで、190日間かけてヒッチハイクしたのよ」と説明。「飯も食うや食わずって感じで。当然、食べたいものを食べられるわけじゃないから。結構ストレスが溜まっていって。相方と一緒に、“食べたいものランキング”をずっと書いてた」と過酷なロケを回顧した。

ヒッチハイクの道中、爆風スランプが応援に駆け付け、インドの和食レストランに連れて行ってくれたことも。「一番食べたかったものを注文するわけじゃない? やっぱり卵とじのカツ丼だったよ」と懐かしそうに語り、「めちゃめちゃおいしかったね。高倉健の気分だった」と吐露。ほかにも、焼肉や焼き鳥など、お腹いっぱい食べさせてくれたというが、「次の日から吐いちゃって、お腹壊しちゃって……。体がビックリするんだな。節制してるところで、贅沢なものをドカンといくと」と苦笑いで明かした。

また、「当時は羽田なんてなかったから。成田から海外にみんな行くんだけど」と語った有吉は、「海外に行って、みんな過酷なロケして、成田にまた帰ってきて。高速で帰ってると、酒々井(しすい)ってサービスエリアがあるんだよ。そこで立ち食いソバをみんな食う」と告白。「“帰ってきたぁ～。ああ、うまい……”っていうのが、『電波少年』やってた人たちの。演者もスタッフもみんな、それが一番幸せだった」と打ち明け、「めっちゃおいしかったね」「もう必ず絶対あれが一番だったね」としみじみつぶやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。