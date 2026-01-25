お笑い芸人の有吉弘行が18日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。センバツの入場行進曲に言及した。

有吉弘行

リスナー「それでいいのでは?」に「その通り」

「第98回選抜高校野球大会」の入場行進曲に、ダンスボーカルグループ・M!LK(ミルク)の大ヒット曲「イイじゃん」が決定。リスナーから、「“歌詞が野球にマッチしていない”などの批判もあるが、10代に人気のある曲だし、それでいいのでは?」というお便りが寄せられると、有吉は、「その通りじゃない?」と同調。「ああいうのって、甲子園の入場曲風のマーチにしてあるもんね。いつも問題ない」とキッパリ語った。

続けて、「“それ変だろ!”って言う人いるけど。よっぽど暇クソジジイだと思う。まさに老害なんじゃない?」とチクリ。高校野球で応援曲として使われる山本リンダの「狙いうち」を挙げ、「あれだって、本来はスケベな曲でしょ?」「いまだにそれやってるんだよ? 不適切じゃない?」とヒートアップ。選曲への批判に対し、「そうでしょ? だから、いいんですよ。何でも。別に何でもいいんですよ。そうでしょうよ。バカバカしい」と切り捨てていた。