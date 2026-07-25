「ボディーガードの浅草キッドに……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、学生時代に“出待ち”をして怒られたエピソードを明かした――。

佐久間宣行氏

「『HANA-BI』のたけしさんの受賞をお祝いしたくて…」

22日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)では、「子供のころ、宮崎空港で巨人のキャンプと遭遇した」というリスナーが、「空港内の本屋で、清原と松井が立ち読みをしていて、握手と写真を快く撮ってくれた」と自慢話を投稿。これに、佐久間氏は、「うわ～! すごい! これはいくらこすってもいい話ですよ」とうらやましげ。

そんな佐久間氏も、「たまにしかこすんないけど。『HANA-BI』のたけしさんの受賞をお祝いしたくて……」と学生時代のエピソードを披露。北野武監督の映画『HANA-BI』が金獅子賞を受賞した際、「浅草でベロベロに飲んでて。たけしさんが、受賞パーティーを浅草ロック座でやるって言ってて。“俺たちもお祝いしよう!”って、ベロンベロンに酔っ払って、たけしさんの出待ちをしてた」と明かした。

しかし、酔っ払った学生たちが待ち構えていたため、「ボディーガードの浅草キッドに、めちゃくちゃキレられるっていう(笑)。制されて、“たけしー!”って」と苦笑い。一方、「そのあと、水道橋博士がブログに書いてたよ。“たけしを褒めたくて来たんだっていうのは、まあうれしかった”って書いてあった」と自慢げに語り、「この話は何回かこすった。友達同士の間ね」と懐かしそうに振り返っていた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。