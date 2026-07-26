「東京ってこうなんや……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、“ネタ見せ”でショックを受けた出来事を語った――。

岡村隆史

天然素材の苦い思い出「“東京ってこうなんや…”と思ってた」

23日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)では、芸人の“ネタ見せ”の話題に。岡村は、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』の新春企画「おもしろ荘」に関し、「“ネタ見せで誰も笑わない”っていうクレームが入ったんで。“笑ってあげてよ”ってスタッフさんに」と明かすと、矢部浩之も、「まあ、昔からのやり方なんやろうけどな」と苦笑した。

岡村は、若手時代のユニット・吉本印天然素材を振り返り、「ネタ見せしたら、全然笑ってなくて。“東京ってこうなんや……”と思ってた」と回想。冷めた反応にショックを受けていたが、「関根さんと東京パフォーマンスドールがやってる『ヒューヒュー』って番組があったんですけど。“ネタ見せ行ってくれ”って言われて行ったら、ものすごい狭いところに、スタッフさんがギュウギュウ詰めで。めっちゃ笑ってくれたんですよ」としみじみ。

スタッフが笑ってくれたことに、「もうめっちゃうれしくて……」と感激しながら、「天然素材に帰ってきたら、誰も笑わへん」とジョーク交じりにぼやいた岡村。「その悪い風習が、『おもしろ荘』にも残ってたみたい」と心配し、「すぐに昔からの知り合いのスタッフさんに、“笑わなアカンよ。やりづらいから。しかも、いろんな人から、笑わへんって言われてるよ”って。“笑います”って言うてはったけど」と話していた。

同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。