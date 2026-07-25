「俺、いいなぁと思ってたの」お笑いタレントの有吉弘行が、楽しみにしている念願の“仕事”を明かした――。

有吉弘行

アシスタント陣も「いいっすね～」「めっちゃいいな～」

25日(18:30～)に放送されるテレビ東京系『アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2026』にゲスト出演する有吉。19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「俺、いいなぁと思ってたの」と告白。「いいなぁ、近くで観れてな～。ああいう番組、ゆったりしてていいな～。別に何もやんねえしな～って」と番組出演に憧れていたそうで、「来たんだよ。“出ませんか?”って。すぐ“出ます!”って」とオファーを即答したと明かした。

念願の番組出演に、「うれしい～」「最高」「めっちゃ楽しみ」と喜びを爆発させる有吉に、アシスタント陣も、「いいっすね～」「めっちゃいいな～」とうらやましげ。ニュースを見た平成ノブシコブシ・吉村崇からも、「お師匠さん、花火大会の番組やるんですか?」と連絡が来たというが、「“やるよ”って言ったら、“花火、興味ないでしょ?”って……(笑)。花火、興味ないわけないだろ! いい加減にしろ! って言ってさ。めっちゃ花火、興味あるよ」と明かして笑わせた。

一方、アルコ＆ピースの酒井健太が、「雨だけ降んなきゃいいですね」と心配すると、宮下草薙の草薙航基も、「雨で前回の放送とかありましたよ」とボソリ。これに、有吉は、「やめてよ。ちょっと縁起でもない」と大焦りで、「それ、テレ東で前回のやつ観なきゃいけないの? それは生で観たいよね。縁起でもないこと言わないでくれよ～」とドキドキ。天気の心配をしつつも、「楽しみで、楽しみで。もうすごい楽しみです!」とハイテンションで締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。