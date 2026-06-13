「うまくいってくれりゃいいけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、米Googleが提言する感染症対策に言及した――。

有吉弘行

「うまくいってくれりゃいいけど…」不安と期待

米Googleは、感染症対策として、繁殖不能のオス蚊を大量に放ち、個体数を減らす実験の許可を申請。7日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、“蚊で蚊を減らす”取り組みに、「すごそうだなと思うけど……。なんか自然のことに、自然で対抗しようとするとさ。また大変なことが起こりそうで嫌だよな。それを乗り越えた蚊はすごいみたいな。強いのがな」と不安そうに話し、「うまくいってくれりゃいいけど」と少しの期待を寄せた。

また、「酷暑ぐらいだと出ないんだろ? (昨年は)少なかったけどな。逆に今のほうが多かったりとか。今年の夏も絶対暑いだろ。どうなるんだろう?」と憂いた有吉。すでに、蚊との“戦い”は始まっているようで、「うちの子供は2歳とかだけどさ、目がいいんだよ。やっぱりチビは」と明かし、「子供にずっと、“カ! カ!”って言われるんだ。ずっと見るんだけど、見えないんだよね(笑)」と吐露。「もう昔に比べて、動体視力も悪いから。バーンッてやるけど、全部空振り」と自虐気味に笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。