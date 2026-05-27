「もう隠れて隠れて……。ずっと隠れてた」お笑いタレントの有吉弘行が、師匠であるオール巨人に“謝罪”したエピソードを明かした――。

有吉弘行

「巨人師匠のところに行って、あいさつしようと思ったら…」

高校在学中に、テレビ番組の企画がきっかけで、オール巨人に弟子入りした有吉。24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、ゲスト出演した松村邦洋に対し、「本当にね。巨人師匠から逃げるように東京に出てきた私にね。“ちゃんと巨人に謝ったほうがいいんじゃないか?”と、肩をポッと押してくださいました」と話すと、松村も、「『オールスター感謝祭』でね」と懐かしそうに振り返った。

実は、兄弟弟子とのケンカで“謹慎”を言い渡された有吉は、勝手に上京して猿岩石を結成。「『オールスター感謝祭』で、巨人師匠がいるから。もう隠れて隠れて……。ずっと隠れてたんですけど。“ちょっと1回謝ったほうがいいんじゃないの?”って」と松村に助言されたと明かし、「巨人師匠のところに行って、あいさつしようと思ったら。巨人師匠は、俺が土下座すると思ってさ。みんなの前で。“いい! いい! もういいんだ、もういいんだ”って。“頑張ってるな”って許してもらいました」と語った。

「やっぱり喜んでたよね。いいことしたの、それだけだけど……」と照れくさそうに返す松村に、有吉は、「あれは本当に、松村さんじゃないとなかなか……」と意地を張っていたころの自分を回想。信頼していた松村からの助言は素直に聞き入れることができたそうで、「あれは本当によかった。松村さんが。ありがたい」と“橋渡し”を感謝。松村が、「よかったね。だから、遠回りが近道でね」としみじみつぶやくと、後輩のアシスタント陣は、「へえ～」「なるほど。これも名言ですね」と思わず感嘆の声を上げていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。