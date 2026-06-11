アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催予定の2026年ワールドカップ。観戦や観光を兼ねて、アメリカ本土への渡航を計画している方も多いのではないでしょうか。

せっかく現地を訪れるなら、サッカー観戦の他にも、アメリカらしいダイナミックなグルメも楽しみたいですよね。そこで今回は、アメリカ全土に広く展開されている大手ファミレスチェーン「Chili's Grill & Bar(チリーズ グリル & バー)」食べられるおすすめグルメをご紹介します。

今SNSで大バズリ中! 「Chili's Grill & Bar」で絶大な人気を誇る「ナッシュビルホットソース モッツァレラチーズフライ」

アメリカ全土で愛されるファミレス「Chili's(チリーズ)」とは?

チリーズは、アメリカ全土に全49州で約1,200店舗以上を展開しているカジュアルダイニングチェーンです。現在、TikTokを中心に「モッツァレラチーズフライ」が人気を集めており、伸び〜るチーズにかぶりつく若者の動画がバズっているレストランでもあります。

店内には、テーブル席とは別に、「バーエリア」が併設されているのが特徴です。そこではバスケットボールや野球などのスポーツ中継が流れており、おいしいアメリカングルメを頬張りながら、賑やかな空気感を気軽に楽しむことができます。

【！】サッカー観戦時の注意点

実はアメリカでは、アメフトやバスケ、野球に比べると、まだまだサッカーの注目度がそこまで高くないという傾向があります。そのため、「サッカーで大盛り上がり!」というよりは、「サッカーを見ながらアメリカグルメを堪能する」という立ち位置に近いかもしれません。

また、店舗によってはバーエリアが併設されていなかったり、サッカー中継を行っていなかったりする可能性もあります。もしワールドカップの試合を観たい場合は、事前に「Will you be showing the World Cup on TV today? (今日はワールドカップをテレビで放映しますか?)」と確認してみることがおすすめです。※英文はあくまで一例ですので、参考までに!

TikTokで大バズり! 最強の欲張りメニュー「トリプルディッパー」

メニューを開くと、ステーキやハンバーガーなど、本場アメリカを代表するグルメがずらりと並んでいます。

チリーズに訪れたら絶対にチェックしてほしいのが、今アメリカの若者やSNSを中心に話題を集めている「モッツァレラチーズフライ」です。

チーズフライは単品でも注文できるのですが、せっかくならチリーズ名物の「Triple Dipper(トリプルディッパー)」で頼むのが断然おすすめ。これは、11種類のアペタイザーの中から、自分好みの商品を3つ自由に選んで一皿に乗せてもらえる、欲張りなセットメニューなんです!

というわけで、私もさっそくトリプルディッパーで、気になっていた商品を注文してみました!

びよ〜んと伸びる! 話題のモッツァレラチーズフライ

注文を終えてしばらく待つと、ついにテーブルに運ばれてきました。熱々の「トリプルディッパー」です!

今回選んだのは、ナッシュビルホット モッツァレラチーズフライ、ボーン イン ウィングス、クリスピーチキンの3品。カロリーを考えるのが恐ろしいほどの揚げ物コンボですが、ここではいったん考えないようにしましょう。

盛り付けられた揚げ物たちは、どれも揚げたて。なかでも、いまTikTokで大バズりしている「ナッシュビルホット モッツァレラチーズフライ」からさっそくいただきます。

衣のサクサクとした心地よい音とともに口の中へ運ぶと、中からとろけ出す濃厚なチーズのコク。そこに「ナッシュビルホットソース」特有の、甘みと刺激的な辛味が混ざり合ったソースが絡みつき、一口食べるだけで背徳感に包まれます。この味のインパクトは、まさに病みつき確定。冷めないうちに食べるのが、このチーズフライを最高に楽しむための鉄則です!

次に、「ボーン イン ウィングス」をバッファローソースで。真っ赤なソースをまとった手羽先は、まさにアメリカンスタイル。一口かじれば、外側のカリッとした食感と、ジューシーな肉質、そしてバッファローソースの酸味と辛味が口いっぱいに広がります。

バッファローソースがたっぷり絡んだボーン イン ウィングス。手が汚れるのも忘れて夢中で頬張ってしまいます。

最後は「クリスピーチキン」。カリっと揚がった衣はサクサクで、中はしっとりジューシー。濃厚なチーズや刺激的な辛味を楽しんだあとに、このシンプルな美味しさが最高のアクセントになります。

量が多いトリプルディッパー、食べきれないときはどうする?

トリプルディッパーは「好きなものを少量ずつ」楽しめるとはいえ、お腹がいっぱいになって食べきれない……なんてケースも珍しくありません。

でもご安心ください! アメリカでは、食べ残した分を気軽に持ち帰ることができるのです。「Can I please have a to - go box? (持ち帰り用ボックスをいただけますか?)」と店員さんにお願いすると、ボックスをもらえますよ。ちなみに私も食べきれず、しっかり持ち帰りました。

アメリカグルメをファミレスで気軽に体験!

チリーズでこのモッツァレラチーズフライや他のディップ系メニューを食べる時は、「手がめちゃくちゃ汚れる」ということだけ覚悟しておいてください。(笑)

店員さんに頼めばウエットティッシュをもらうことはできますが、アメリカのものは素材が非常に薄く、水分量も心もとない場合が多いため、大量の油と戦うには少々パワー不足です。そのため、日本からウエットティッシュを持参するか、食べ終わった後に手を洗うのがおすすめ。

ワールドカップ観戦の合間に「アメリカっぽいものをガッツリ食べたい!」と思ったら、ぜひお近くのチリーズに足を運んでみてくださいね。