【2026年8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、レモンの香り広がるシュークリームや、混ぜて楽しめるマンゴー風味のドリンクスイーツなど、夏らしい商品が目白押しです!

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2026年8月の新商品5品まとめ(8月11日～8月17日)

「爽やかレモンもこ」(216円)

  • 「爽やかレモンもこ」(216円)

    「爽やかレモンもこ」(216円)

価格 : 216円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、石川県、福井県、東海、近畿、中国、四国、九州

もちっと食感の生地に、レモンの心地よい酸味と爽やかな味わいが広がるレモンカスタードホイップを詰めたシュークリームです。

「まぜまぜスイーツ マンゴー&ヨーグルト」(429円)

  • 「まぜまぜスイーツ マンゴー&ヨーグルト」(429円)

    「まぜまぜスイーツ マンゴー&ヨーグルト」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ストローで混ぜてとろけるヨーグルトミルクと、ぷるぷる食感のマンゴーわらび餅を楽しめる新感覚和スイーツです。

「7プレミアム まるで和梨」(203円)

  • 「7プレミアム まるで和梨」(203円)

    「7プレミアム まるで和梨」(203円)

価格 : 203円
販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズの和梨味のアイスバーです。

「きなこおはぎ」(168円)

  • 「きなこおはぎ」(168円)

    「きなこおはぎ」(168円)

価格 : 168円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

粒のこりの良い粒あんをせいろで蒸し上げた柔らかなもち米で包み、きなこをまぶしたおはぎです。

「7プレミアム 濃厚生チョコバー」(289円)

  • 「7プレミアム 濃厚生チョコバー」(289円)

    「7プレミアム 濃厚生チョコバー」(289円)

価格 : 289円
販売地域 : 東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都

濃厚なチョコアイスと生チョコが楽しめるチョコレートづくしの贅沢なアイスです。

まとめ

レモンカスタードホイップを詰めた「爽やかレモンもこ」は、クリーミーながらも爽やかな風味が楽しめる一品。「まぜまぜスイーツ マンゴー&ヨーグルト」は、ヨーグルトミルクとマンゴーわらび餅を組み合わせた、これまでにない味わいが楽しめます。

さらに、梨果汁を47％使用した爽やかな味わいの「7プレミアム まるで和梨」や、濃厚なチョコレートを楽しめる「7プレミアム 濃厚生チョコバー」なども登場! そのほか、「きなこおはぎ」などの和菓子も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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