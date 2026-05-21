ダイソーやセリア、キャンドゥなど、日本には100円ショップがたくさんあります。アメリカに移住後、現地のダイソーへ行ってみたところ、商品価格は2.5ドル(約380円)〜と、日本の3倍以上の相場……。

物価の高いアメリカでは、日本と同じように安い&便利な100円ショップはないのか⋯⋯と思っていたところ、なんと家の近所に「ダラーツリー(Dollar Tree)」という激安ショップを発見しました!

そこで今回は、アメリカ生活を支える「ダラーツリー」を徹底レポート。棚から見える文化の違いや、おすすめの「バラマキ土産」まで余すことなくご紹介します!

ダラーツリー(Dollar Tree)とは?

「ダラーツリー(Dollar Tree)」は、アメリカ全土に9000店舗以上を展開する、バラエティ&ディスカウントストアです。

長年「1ドル」という価格を死守してきた最後の大手チェーンでしたが、2021年に標準価格を1.25ドルへ引き上げ、伝統的な1ドル均一モデルは事実上の終焉を迎えました。2025年以降はさらなる変革期にあり、アルミ製品や食品などの一部商品を1.50ドルへ再値上げしたほか、最大7ドルまでの商品が混在する「マルチプライス形式」へと移行しています。

それでも、この物価高のなかで商品は1.25ドルから展開されており、1ドルの枠に縛られないことで商品ラインナップを維持しながら、多くのアメリカ生活を支えるお店として愛され続けています。

アメリカの文化が詰まった陳列スタイル

店内に入ってまず感じたのが、日本の100円ショップとも似た「買い物のしやすさ」です。カテゴリーごとに商品棚が分かりやすく分かれており、目的のアイテムがすぐに見つかる陳列になっています。

ここからは、特にアメリカらしさを感じたコーナーを詳しく見ていきましょう。

棚から見える「アメリカのホームパーティー文化」

まず目を引くのが、入口付近に展開されている季節ごとのイベントコーナーです。取材時の5月は、フラミンゴやパイナップルをモチーフにしたストロー、派手なサングラス、プラスチックのタンブラーなど、夏に向けたグッズが並んでいました。

こちらのコーナーは、イースターやハロウィンなど、アメリカの季節行事に合わせて主役の商品がガラリと入れ替わります。

例えば、年明けのバレンタインには赤やピンクのギフト用品、春にはイースター(復活祭)を象徴するパステルカラーの卵やうさぎグッズ。さらに、秋のハロウィンから冬のクリスマスにかけては、デコレーションだけでなく、それぞれのイベントに合わせたお菓子やギフトバッグなども一斉に並ぶといいます。

棚を見るだけで「次のシーズンがやってくる!」ということが分かり、アメリカの人々にとって、季節の行事を楽しむためのアイテムを手軽に揃えられる場所になっているようです。

イベントを彩る星条旗グッズ

季節ごとの盛り上がりはこれだけではありません。7月4日の独立記念日を控えたこの時期、店内をさらに賑やかに彩っていたのが星条旗モチーフのグッズたちです。

日本では、自国の国旗をモチーフにしたグッズがこれほどまでに並ぶ景色をあまり見かけません。独立記念日を家族や友人と祝う習慣が根付いているからこそ、星条旗がデザインとして親しまれていることが感じられますね。

パーティーを盛り上げるカラフルな食器たち

こうしたイベントに欠かせない、ペーパーナプキンや紙皿、プラスチックコップの売り場も非常にカラフルです。日本ではシンプルなデザインが主流ですが、こちらではビビッドなカラーバリエーションが豊富に揃っています。

パーティーの主役となるような色鮮やかなアイテムが、ダラーツリーならワンコイン感覚で手軽に揃います。こうした光景は、年間を通してホームパーティー文化が浸透しているアメリカならではと言えそうです。

「習慣と多様性」を感じるアメリカの日常

次に、アメリカの習慣や、社会のあり方が反映されたコーナーを見ていきましょう。

季節の挨拶に欠かせないカード

手紙(カード)コーナーの広さも印象的です。デジタル化が進む中でも、アメリカでは誕生日や季節の挨拶にカードを贈る習慣が今も大切にされています。スーパーなどで買うと1枚3ドル以上することも珍しくないため、1ドルで購入できるのは非常に実用的です。

おもちゃに見る多様性のあり方

店内の奥へ進むと、子供向けの玩具が所狭しと並ぶおもちゃコーナーが現れます。

一見すると賑やかな売り場ですが、よく見るとアメリカ社会の縮図のような光景が。なかでも驚いたのが、人形のバリエーションの多さです。ブロンドヘアだけでなく、様々な肌の色や髪質の人形が当たり前のように棚に並んでいました。自分のルーツに合わせて選べるようになっている点は、多様な人々が住むアメリカならではの配慮であり、社会のあり方を象徴しているのかもしれません。

水筒やペット用品まで!? アメリカの生活に寄り添う「定番アイテム」

アメリカのライフスタイルに欠かせない、実用的なアイテムも驚きの価格で揃っています。

アメリカンサイズの水筒も1.5ドル

現地の生活スタイルを色濃く感じたのが、大容量の水筒です。

アメリカは車移動が中心で、日本のように街中に自動販売機があるわけではありません。そのため、大きな水筒で飲み物を持ち歩くのが一般的になっており、現地ではSTANLEY(スタンレー)やYETI(イエティ)といった丈夫で巨大な水筒が人気です。これらの人気ブランドはひとつ20〜30ドルほどする少々高めの価格設定ですが、ダラーツリーならこうした必需品が1.5ドルという破格で手に入ります。品質の違いはあるものの、日常使いとして気兼ねなくガシガシ使えるのは非常に助かりますね。

充実のペット用品

また、ペットと共に暮らす家庭が多いアメリカらしく、ペット用品のコーナーも非常に充実しています。おもちゃやフード、ペット用のお菓子も1.5ドルで購入できるのは、専門店に行かずとも身近な場所で安価に揃えられるため、かなり魅力的です。

インフレ社会の救世主! 驚愕の「食品・消耗品」セクション

物価高が止まらないアメリカ生活において、最もその恩恵を実感できるのが食品と日用品のエリアです。

生活必需品や冷凍食品が、まさかの1ドル台

まず驚かされるのが、家計に欠かせない消耗品の安さです。キッチンペーパーなどの日用品が、わずか1.5ドル。

アメリカの家庭で定番の食器用洗剤「DAWN」や、有名ブランドの洗濯洗剤なども、使い切りやすいミニサイズで展開されています。

また、毎日の自炊を支える調味料や冷凍食品も、1.25ドルからという破格のラインナップ。現地の一般スーパーでは数ドルするような調味料もここならワンコイン感覚で購入できるため、インフレが続く中では非常に貴重な存在です。

現地の相場を疑う「インスタント麺」の衝撃価格

なかでも「二度見」するほど衝撃を受けたのが、インスタント麺の価格設定です。

アジア系スーパーでは1個3ドルを超えることもある日清のカップヌードルが、なんと3個パックで1.5ドル。さらに、場所によっては1つ5ドルを超えることさえある「Maruchan」のカップ焼きそばまでもが、1.5ドルという相場を無視したような安さで販売されていました。

個人的No.1! バラマキ土産に最適のマウスケア&スナック

最後に、私が特におすすめしたい、バラマキ土産にぴったりのアイテムたちをご紹介します。

ホワイトニング大国の本格ケア

バラマキ土産としてまずチェックしたいのが、オーラルケアコーナーです。「歯の白さがステータス」とも言われるアメリカはケアへの意識が非常に高く、棚にはホワイトニング成分入りのアイテムが圧倒的なバリエーションで並んでいます。

日本のSNSでも「アメリカのホワイトニング歯磨き粉はすごい」と度々話題にのぼりますが、そんな本格的なケアアイテムがたったの1.25ドルで手に入るのは驚きです。

アメリカならではの強力なラインナップをこの価格で試せるのは、まさにダラーツリーだからこその魅力。持ち運びに便利なミニサイズも多いため、実用的なバラマキ土産としてぴったりです。

気軽に渡せるミニサイズのスナック

また、お菓子コーナーで見つけた食べきりサイズのスナックも、バラマキ土産として優秀。アメリカのスーパーで売っているお菓子は一袋が巨大で持ち帰るのが大変ですが、ダラーツリーなら小袋が充実しています。

現地で人気の商品を少しずつ組み合わせてプレゼントすれば、アメリカの雰囲気をお裾分けするのにぴったり。歯磨き粉とセットにして、実用性と楽しさを兼ね備えたお土産セットにするのもおすすめです。

【徹底比較】ダイソーUS vs ダラーツリー

アメリカの2大バラエティストアである「ダイソーUS」と「ダラーツリー」。実際に両方の店舗に足を運んで分かった、それぞれの強みと特徴を比較表にまとめました。

比較項目 ダイソーUS ダラーツリー 得意なジャンル 「質」と「便利さ」

日本式の細かい収納やアイデア雑貨、文房具など 「量」と「コスパ」

消耗品、季節のパーティー用品、ペット用品など 価格帯 2.5ドル〜 1.25ドル〜 食品の傾向 日本ブランドが中心。安心感はあるが価格は日本より高め アメリカブランドが中心。定番お菓子がミニサイズで安い 商品の強み かゆいところに手が届く 「機能性」 気兼ねなくガシガシ使える 「実用性」 おすすめの利用シーン 日本のクオリティや味が恋しい時、整理整頓をしたい時 イベントの準備や、日用の消耗品を 「とにかく安く」 揃えたい時

ダイソーUSの最大の魅力は、やはり日本クオリティの収納グッズやキッチン用品、食器といった「機能性」の高いアイテムが手に入ること。さらに、日本でお馴染みのお菓子や調味料、レトルト食品などが豊富に揃っているのも心強いポイントです。アメリカで日本と同じ便利さや「いつもの味」を求めるとどうしても価格は上がりますが、現地でそれらをワンストップで手に入れられる価値は非常に大きいと言えます。

一方でダラーツリーは、アメリカの日常に根ざした「実用的なアイテム」を驚きの安さで手に入れるための強い味方です。現地ブランドのお菓子や食品が1.25ドルからという破格で手に入るほか、パーティー用品やメッセージカードなど、アメリカ文化に即したアイテムが惜しみなく揃います。

「日本の便利な道具や味が恋しい時はダイソーUS」「アメリカらしい日常品やイベント用品を賢く安く揃えたい時はダラーツリー」。用途に合わせてこの2つを賢く使い分けるのが、物価高のアメリカでお得に生活を楽しむコツと言えそうです。

ダラーツリーは単なる「安い店」ではない

アメリカのダラーツリーは、単なる「安い店」ではなく、アメリカの文化や社会の今がギュッと詰まった場所でした。日本の100均のような「至れり尽くせりな便利グッズ」は少ないかもしれませんが、インフレに負けず日々の生活を楽しく、豊かにしようとする工夫に溢れています。

残念ながら日本人旅行客の多いハワイやグアムに店舗は見当たりませんでしたが、2026年はワールドカップの開催もあり、アメリカ本土を訪れる方が増える時期。観戦や観光で渡米する際は、バラマキ土産の調達はもちろん、ぜひこの「アメリカ流100均」での宝探しも旅の思い出に加えてみてくださいね!