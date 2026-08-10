【2026年8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、夏にぴったりな冷たいカレーうどんや、スパイスの効いたビリヤニ弁当など、さまざまな商品が発売されています。

2026年8月の新商品5品まとめ(8月11日〜8月17日)

「ディープリッチブラックカレーおむすび」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

牛と野菜のコク深い旨みに飴色玉葱の甘みを合わせたブラックカレーおむすびです。具材には、カレーソースで炒めた牛バラ肉と玉葱を盛り付けました。

「明太子と高菜のピリ辛和風パスタ」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国

明太子と高菜を組み合わせたピリ辛な味わいの和風パスタです。

※8月12日以降順次発売

「焦がしにんにく香る 濃厚豚骨焼ラーメン」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 関東

濃厚な豚骨だれに焦がしにんにく油を効かせた焼ラーメンです。

※8月12日以降順次発売

「スパイス香る冷かけカレーうどん 豆乳仕立て」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿

スパイスを効かせながら豆乳のまろやかさも感じられる冷たいカレーうどんです。

※8月17日以降順次発売

「CAFE BOX 骨付きチキンビリヤニ」(753円)

「CAFE BOX 骨付きチキンビリヤニ」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、東京都、神奈川県、近畿、四国、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県

南インドカレーの名店「エリックサウス」監修の商品です。インド米(バスマティライス)を使用し、香り高いスパイスと肉の旨みを味わえる本格的なビリヤニです。

※8月17日以降順次発売

まとめ

今週は、「スパイス香る冷かけカレーうどん 豆乳仕立て」や「CAFE BOX 骨付きチキンビリヤニ」など、ほどよいスパイスが食欲をそそる夏らしいメニューが新登場!

「ディープリッチブラックカレーおむすび」は、ブラックカレーの濃厚な味わいを片手で楽しめます。

そのほか、ピリ辛な味わいがクセになる「明太子と高菜のピリ辛和風パスタ」や、焦がしにんにく油を効せた「焦がしにんにく香る 濃厚豚骨焼ラーメン」など、さまざまな商品がラインナップしているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用