アメリカのファストフード文化において、ハンバーガーと並んで絶大な人気を誇る「フライドチキン」。数あるチキンチェーンの中でも、私が渡米後にその美味しさを知り、すっかり虜になってしまったお店があります。

それが、チキンフィンガー専門店「Raising Cane's(以下、レイジング・ケインズ)」。

全米のチキンチェーンでトップクラスの人気を誇り、一度食べると「また食べたい……!」と中毒になる人が続出しているのだとか。そこで今回は、レイジング・ケインズの人気の秘密を実食レポとともにお伝えします。

日本未上陸! ハワイやグアムでも行列を作る「レイジング・ケインズ」とは?

レイジング・ケインズは、1996年にルイジアナ州で誕生したチキンフィンガー専門店です。2026年現在、店舗数は全米で1000店舗に迫る勢いで拡大を続けており、その勢いはアメリカ本土に留まりません。日本人にも馴染み深いハワイやグアムにも進出しており、現地では観光客だけでなくローカルの人々で行列ができるほどの人気店として知られています。

残念ながら現時点では日本未上陸のため、アメリカを訪れた際にはぜひチェックしてほしいお店のひとつです。

Raising Cane'sの外観

チキンフィンガーってなに?

「チキンフィンガー」とは、鶏のささみを使用した骨なしフライドチキンのこと。アメリカのフライドチキンといえば、かつては「骨付きフライドチキン」が主流でした。しかし近年、手や口の周りを汚さずにスマートに食べられる「骨なしチキン(チキンフィンガー)」の人気が急上昇! レイジング・ケインズは、まさにそのブームの一翼を担っている存在といえるかもしれません。

迷いようがない! 潔すぎるメニュー構成

私が訪れたのは、コロラド州ブルームフィールドにある店舗。平日の17時半ごろという夕食には少し早い時間帯でしたが、すでにドライブスルーには長い車列ができ、店内も注文を待つ人々で溢れかえっていました。（多くのお客さんでにぎわっていたため、映り込みに配慮し撮影は控えています）

そんな活気あふれるレイジング・ケインズのメニューは、驚くほどシンプルです。

Raising Cane's 公式サイトより引用

メニュー表を見ると一見複雑そうに感じますが、基本的にはメインのチキンフィンガーを何本食べるかを選ぶだけ! その他、チキンサンドやキッズメニュー、チキンフィンガー単品が販売されています。

一番人気は、チキン4本にポテト、テキサストースト、コールスロー、そして秘伝のソースが付いた、その名も「ザ・ボックス・コンボ」。レイジング・ケインズの魅力を余すことなく堪能できるフルセットで、迷ったらこれを選べば間違いありません。

価格は店舗によりますが、今回訪れた場所では11.99ドル(約1,920円 ※1ドル約160円)。日本円に換算すると高く感じますが、現地では比較的リーズナブルな価格設定として親しまれているようです。

今回は自分のキャパシティに合わせ、一番小ぶりな「3フィンガーコンボ(10.39ドル 約1,660円)」を注文しました。

揚げたての香りに包まれて実食スタート

手元に届いたカゴは、持っているだけで幸せになれるほど熱々! 食欲をそそる香ばしい匂いが一気に立ち込めます。

黄金色のチキンを前に、すぐにでもかぶりつきたい衝動に駆られますが……その前に、私は「あるもの」を準備していました。

それが、こちらのコールスローです。

私が選んだ「3フィンガーコンボ」には通常付きませんが、これから迎えるハイカロリーなチキンへの「免罪符」として、別途オプションで追加しておきました。

一口食べると、シャキシャキとした野菜の食感に、クリーミーでマイルドなドレッシングが優しく絡みます。ほんのりとした酸味が効いた軽やかな味わいは、こってりしたメインを迎え撃つ前にぴったり。ベジファーストで胃袋を落ち着かせたところで、いよいよ主役のチキンフィンガーをいただきます。

キラキラと輝く黄金のチキンフィンガー

「ザクッ、ザクザクッ⋯⋯。うわああ、美味しい⋯⋯。」弾けるようにクリスピーな衣をかじると、口いっぱいに鶏肉の旨味が溢れ出します。

特に感動したのが、断面からも伝わるこの「しっとり感」。ささみ肉特有のパサつきが一切なく、ナイフがなくても手で簡単にほぐれるほど柔らかなんです。「これ、本当にささみなの?」と、思わず疑ってしまうほどのプリッとした弾力。

その秘密を探ってみると、どうやらケインズでは「一度も冷凍していない新鮮な鶏肉」しか使わないのが鉄則なのだとか。その徹底したこだわりが、噛むたびに溢れる肉汁と、ささみとは思えないほどジューシーな味わいを生み出しているんですね。

唯一無二の「ケインズソース」。中毒性の正体とは

チキンそのものが絶品なのは間違いありませんが、レイジング・ケインズを語る上で欠かせないのが、「ケインズソース」の存在。実はこれこそが、多くの人々を虜にする最大の要因なんです。

一見、普通のオーロラソースのようにも見えますが、その味わいは想像以上にパンチが効いています。マヨネーズとケチャップのコクのあとに、ブラックペッパーの刺激がキリッと追いかけ、最後はガーリックの香りがふわり。旨味がギュッと凝縮されたこのソースとチキンが合わさることで完璧なハーモニーが生まれ、食べる手が止まらなくなるんです⋯⋯!

続いては、こんがり揚がったギザギザポテトを、ソースの海へダイブさせます。

美しいフォルムのフライドポテト

「あつあつホクホクっ!!」絶妙な塩気のポテトにソースをディップすると、これまた背徳的な美味しさ。ギザギザとした特徴的な形状のポテトは、ソースがよく絡むよう計算されているかのようです。

そして、チキンに負けず劣らず感動するのが、セットに添えられた「テキサストースト」。

厚切りのパンを手に取ると、指が沈み込むほどふんわりと柔らか! 表面にはバターがたっぷり塗られてこんがりと焼き上げられています。思い切りかじりつくと、まずは表面のカリッとした軽快な歯ごたえが。そして、内側の熱々もちもちな生地から、染み込んだバターがじゅわ〜っと溢れ出してくるんです。

バタートーストは反則級の美味しさ

もちろん、そのままでも十分すぎるほど完成された味なのですが⋯⋯。やはり、この悪魔的なソースをディップせずにはいられません。

カリッとしたチキン、ホクホクのポテトに、もちもちのパン。すべての食感がこのソースによって一つにまとめ上げられていく感覚は、他のお店では味わえない体験です。私はいつも、チキンだけでなくポテトにもパンにもたっぷりとソースを浸して食べるので、必ずソースを1個追加するのがマイルール。最後の一口までソースの海に溺れながら、今回もあっという間に完食してしまいました。

ちなみに、レイジング・ケインズはシンプルなメニュー構成ながら、実はカスタマイズの自由度が高いのも魅力。「テキサストーストを両面バター焼きにする」「コールスローをポテトやトーストに変更する」といった裏技的なオーダーも可能で、自分好みを追求する楽しみ方があります。

一度食べたら病みつきになる覚悟が必要ですが、みなさんも、アメリカに訪れた際にはぜひ行ってみてください。