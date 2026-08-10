日本マクドナルドは8月17日から、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円(通常価格:Mサイズ350円～・Lサイズ400円～)で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で実施する。

「マックフライポテト」M・Lサイズが特別価格に

同社では、年間を通して人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを展開している。今回は、人気サイドメニューのマックフライポテトを特別価格の250円で提供する。8月17日～8月28日までの12日間限定。

堺雅人さんと永尾柚乃さんがマクドナルドCMで初共演

8月14日から放映開始となる新TVCMでは、マクドナルドのCMで初共演となる、俳優の堺雅人さんと永尾柚乃さんが登場する。赤い衣装に身を包んだ堺雅人さんが演じる「Mr.トクニナルド」の横に現れたのは、永尾柚乃さん演じる女の子。「どうして同じ値段なのにMを頼む人がいるの?」と素朴な疑問を投げかけられたMr.トクニナルドは上手く答えることができずタジタジに。「大人になれば分かる!」とごまかしながら、Mサイズ・Lサイズが同じ価格の250円で選べるおトクなキャンペーンを訴求する。