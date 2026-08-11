スターバックス コーヒー ジャパンは8月17日、「巨峰」を主役にした2種のビバレッジを全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「芳醇 巨峰 フローズン ティー」(店内利用680円、持ち帰り668円 ※Tallサイズのみ)、「チラックス ソーダ 巨峰」(Tallサイズ 店内利用590円、持ち帰り579円/Grandeサイズ 店内利用635円、持ち帰り624円/Ventiサイズ 店内利用680円、持ち帰り668円)

ごろっと果肉×ブラックティーを合わせた大人のフローズン ティー

「芳醇 巨峰 フローズン ティー」(店内利用680円、持ち帰り668円 ※Tallサイズのみ)

「芳醇 巨峰 フローズン ティー」(店内利用680円、持ち帰り668円 ※Tallサイズのみ)は、ごろっとした巨峰の果肉感と、ブラックティーを合わせた、上品で深みのあるフローズン ティー。まるで熟した巨峰を思わせる香りをまとった巨峰ベースに、ブラックティーのボディ感と穏やかな渋みが重なり、隠し味のカシスフレーバーが余韻を残す。底にはぷるっとした巨峰ゼリーとごろっとした果肉を加え、飲み進めるほどに巨峰の果実感が広がる。豊かな味わいながら、後味はすっきりと軽やかに仕立てた。甘さは控えめなため、ティーそのものの香りや渋みを楽しみたい人も楽しめる。

心地よい炭酸とみずみずしい果肉感が楽しめるチルソーダ

「チラックス ソーダ 巨峰」(Tallサイズ 店内利用590円、持ち帰り579円/Grandeサイズ 店内利用635円、持ち帰り624円/Ventiサイズ 店内利用680円、持ち帰り668円)

"チラックス ソーダ"シリーズから「チラックス ソーダ 巨峰」(Tallサイズ 店内利用590円、持ち帰り579円/Grandeサイズ 店内利用635円、持ち帰り624円/Ventiサイズ 店内利用680円、持ち帰り668円)が初登場する。弾力のあるジューシーな巨峰果肉と巨峰ゼリーにソーダを加え、スターバックス オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジ。チラックス ソーダのために開発したグリーンシトラスの香りに、巨峰の深みのある味わいと、まるで巨峰を思わせるぷるっとしたゼリーと果肉の食感、ソーダのキレのある飲み心地が重なる。暑さの残る日の気分転換にぴったりな一杯。