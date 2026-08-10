くら寿司は8月21日から、「ちいかわ」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。

「ちいかわ」コラボメニューが登場

本キャンペーンでは、ちいかわのストーリーをモチーフにした2つのコラボメニューが登場する。

「あげだっこ!ソースのめん」(650円)は、作中のたこの着ぐるみをイメージしたメニュー。スパイス感とキレのある酸味を持つソースに、深いコクのあるソースをブレンド。コク深くマイルドな味わいに仕上げた。たこ天と特製焼きそば風めんとの相性もぴったりだという。トッピングのかつお節、マヨネーズ、青ネギが全体の味わいをまろやかにまとめ上げ、最後まで食べ飽きないバランスに仕上げた。たこぎのちいかわのイラストをあしらった特製せんべいを添えることで、見た目の可愛らしさと食感のアクセントもプラス。

「うさぎのパァンッケーキ」(450円)は、生地は小麦粉とタピオカでんぷんをオリジナル配合で使用することで、バランスの良いもちもちとした食感に仕上げた。また、無塩バターを使用しており、乳本来のコクと風味が味わえる。優しい味わいのパンケーキにバターとメープルシロップを合わせれば、甘さと塩気の絶妙なハーモニーが楽しめる。

「ビッくらポン!」のゲームにコラボ動画が登場

期間中に店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」の抽選動画が、ちいかわコラボ仕様となる。「射的」「お寿司パーティー」「ロッククライミング」の3つのアニメーションで、あたり・はずれのドキドキ、ハラハラ感が楽しめる。実施期間は8月21日～9月30日。なお、「スマホで注文」のゲーム動画はちいかわではない。

「ビッくらポン!」で当たるオリジナル景品

ビッくらポン!で当たりが出るともらえるオリジナルの景品として、ちいかわたちがお寿司に変身した人気のフィギュアが新たなデザインで今年も登場する。

細巻に巻かれた"ちいかわ""ハチワレ""うさぎ"をはじめ、サーモンやまぐろを背に、シャリから顔を出している姿が愛らしい"モモンガ"と"くりまんじゅう"など、それぞれの個性が光るくら寿司限定の景品。その他、寿司皿風のデザインをバックに、キャラクターが可愛くデザインされた缶バッジや、キャラクターとカラーがマッチした透明感とツヤのあるアクリルマグネットなど、ファン必見のアイテムを用意している。期間は8月21日～9月30日。無くなり次第終了となる。

先着プレゼントキャンペーン

第1弾(8月21日～)、第2弾(9月4日～)、第3弾(9月18日～)の計3回にわたり、税込3,000円(持ち帰りを含む)の会計ごとに、ミニ巾着や本コラボキャンペーンで初登場となる湯呑み(天然竹繊維を配合したメラミン食器)、昨年好評を博した新デザインの寿司皿など限定オリジナルの景品をプレゼントする。いずれも無くなり次第終了となる。どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外。

特別な店内装飾を実施

「グローバル旗艦店 原宿」、「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」、「新宿靖国通り店」の3店舗限定で、特別な店内装飾を実施する。店内は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがお寿司を持ったデザインの壁紙になっており、フォトスポットとしても楽しめる。実施期間は8月21日～9月30日。

グローバル旗艦店 原宿

グローバル旗艦店 なんばパークスサウス

新宿靖国通り店

新宿靖国通り店

オリジナルのグッズが当たる

対象期間内に、税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにて登録すると、抽選でオリジナル賞品が当たる。応募期間は8月21日～9月30日。