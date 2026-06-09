空港を巡るだけで、日本全国のご当地グルメはどこまで味わえるのか――。きょう9日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)、植田紫帆(オダウエダ)が早朝5時から弾丸旅へ。羽田、新千歳、セントレア、那覇を飛び回り、空港限定の絶品グルメを食べ尽くす。

  • (左から)植田紫帆、福田麻貴、信子

    (左から)植田紫帆、福田麻貴、信子

今回のテーマは、日本全国の空の玄関口である「空港」に集まるご当地グルメ。各地の空港には、その土地を好きになってもらうための絶品ご当地メシが集結している。もはや市街に繰り出さなくても、空港さえ巡ればその土地のおいしいものを食べられるのではないか――。

そこで番組では、ご当地空港グルメを食べるためだけの空の旅に出発したら、1日でいくつの空港に行けるのか、そしてどれくらいの空港グルメを満喫できるのかを超調査する。

早朝5時からスタートする福田、信子、植田の女子3人の弾丸旅は、冒頭からトラブル連発で波乱の予感を漂わせる。

向かうのは、羽田空港、新千歳空港、中部国際空港セントレア、那覇空港など。1日で日本全国の空港を飛び回り、絶品グルメを食べ尽くしていく。

羽田空港では、朝から大行列ができる絶品朝食を調査。新千歳空港では即完売グルメ、セントレアではチェーン店の空港限定ハンバーグ、那覇空港では職員食堂など、空港だからこそ味わえるご当地グルメが続々と登場する。さらに、空港ならではのエンタメ情報も紹介する。

スタジオには、MCのカズレーザー(メイプル超合金)、嶋佐和也・屋敷裕政(ニューヨーク)、レギュラーの秋元真夏、杉原千尋アナウンサーに加え、信子、福田麻貴、高橋恭平(なにわ男子)、中村海人(Travis Japan)が出演。ロケには安藤なつ(メイプル超合金)も登場する。

(C)フジテレビ

冒頭からトラブル連発で波乱の予感…福田麻貴、信子、植田紫帆、早朝5時から“空港グルメ”弾丸旅
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