「この番組だけ他と空気が違う」――。秋元真夏が、2日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、4月に同番組が始まってからの“異変”を告白。乃木坂46卒業から3年が経ち、「ようやく軌道に乗ったと思っていた」というが、「様子がおかしくなってきました」と訴えた。

秋元真夏

今回のテーマは、「閉校まであと3年…高校生たちを喜ばせたい! 狩野英孝が地元宮城の生徒を引率! 今絶対に食べてほしい東京グルメ修学旅行」。東京を訪れるのは、あと3年で閉校が決まっている宮城県松山高校の生徒たちで、引率するのは、同じ宮城県出身の狩野英孝“先生”だ。

地元の後輩たちを喜ばせるべく一肌脱ぎ、ホテルニューオータニの朝食ビュッフェ、神保町の人気カレー店「ボンディ」、麻布十番の人気かき氷店、高級焼肉店「叙々苑」など、東京を代表するグルメスポットをめぐっていった。

スタジオでは、修学旅行に参加した高校生たちと中継を結び、旅の感想を聞いていったほか、生徒からスタジオ出演者に「今の仕事でやっていけると思った瞬間はいつですか?」という質問が寄せられる場面も。

屋敷は「上沼恵美子さんとの特番でMCを回した時に『いけるかも』と思いました」と回答。カズレーザーは「デーブ・スペクターと2人でご飯に行って、イケそうだなと」と笑いを誘えば、嶋佐は「僕はまだ感じてないですけど、この番組が3年続いたらいけるんじゃないかな」と語ってスタジオを沸かせた。

さらに、井森美幸は「歌が泣かず飛ばずで、特技の雑誌破りで何回も呼ばれた時」と自身の転機に言及。B＆ZAIの橋本涼は「僕は堂本光一くんとサシで話せた時にイケると思いました」と振り返った。

そんな中、秋元真夏は「私は今年の3月で乃木坂46を卒業してから3年経ったので、ようやく軌道に乗ったと思っていたんですけど、このレギュラーが始まってから様子がおかしくなってきました」と告白。

そんな秋元が出演した同番組のVTRから“変な感じになってしまった瞬間”の映像が紹介されると、秋元は「『ヒルナンデス!』や『王様のブランチ』も生放送なのにこういう状況にならない。この番組だけおかしいんです。他と空気が違う!」と苦笑いを浮かべた。

高校生たちにアドバイスを求めると、「秋元さんはかわいいのでビジュアルで押していけばいいと思います」との声が。その言葉を受けた秋元は、気を取り直して「今日から私はかわいさで押し切っちゃうぞ!」と宣言するが、やはりスタジオは“変な空気”に包まれ、出演者たちの笑いを誘って番組を締めくくった。