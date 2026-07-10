「反町さんは圧倒的キング」――。カンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(20日スタート、毎週月曜22:00～ ※初回15分拡大)の制作発表会見が10日、都内で行われ、反町隆史ら出演者が撮影の裏側を語った。

反町隆史

トークセッションでは、生徒役の俳優陣から反町への印象を聞いていく流れに。生徒役の柴崎楓雅は、反町のカメラが回っていない裏側の顔について話した。

「反町さんは圧倒的キングだと思っていて」と前置きしながら、「僕たちのグループLINEがあって、そこに反町さんと市川さん(教師役・市川知宏)が入っているんですけど、たまに反町さんがお芝居のことに関してのアドバイスとか、役者として生きていくためのアドバイスをくださる」と、裏側でも鬼塚先生としての立ち振る舞いをしながら現場を引っ張っていっている様子を語った。また、続けて「ぼくたち高校生の目線で接してくださっていて、ありがたい存在」だと話した。

山崎裕太

それを受けて、28年前に放送された前作で生徒役を演じた山崎裕太は、反町のその姿勢が当時と変わらないことを語った。「当時スーパースターの反町隆史だったんですけど、なんの忖度もなく気さくに接してくれていたので、28年経っても同じように接していてすごい人だなと」とコメント。

50歳の鬼塚英吉を演じる反町は、28年経っても変わらぬ熱量で、共演者・作品と向き合っている姿勢が明かされた。