塙山キャバレーが迎えた最大の危機。ママたちは大切な人生の居場所を守ることができるのか――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「酒と涙と女たちの歌4～塙山キャバレー 存続の危機～後編」を、12日に放送する。

  • 塙山キャバレーで語り合う父娘

    塙山キャバレーで語り合う父娘

茨城県日立市の国道沿いに12軒の小さなトタン張りの店が並ぶ「塙山キャバレー」では、ママたちと常連客の間で、店舗の契約を巡り2028年3月末での「立ち退き」の噂が広がっていた。

大好きなこの場所で、店を続けることはできるのか。ママたち全員が集まり、本音をぶつけ合う。「できれば続けたい」と願う声が上がる一方、若手の店主からは「このシステムの飲食店が、5年後に残っているとは思えない」という意見も飛び出す。

塙山キャバレーが消えることは、この場所を心のよりどころにしてきた客たちにとっても、大切な居場所を失うこと。常連客が姿を見せなくなると、ママは何度も電話を掛け、自宅まで様子を見に行く。孤独な客の暮らしにまで目を配る、もう一つの家族のような場所だった。

年末の店には、初めて塙山キャバレーを訪れる父と娘の姿があった。10年もの間、ほとんど口を利いてないという2人。娘は父と向き合うため、この場所へ連れてきたという。酒を酌み交わし、涙ながらに本音を語り合う父と娘。その姿に、居合わせた常連客も胸を打たれる。塙山キャバレーでは、誰かの人生がふいに交わり、ほどけていく。

そして、いよいよ迎えた交渉の日。ママたちが望むのは、ただ一つ。できる限り「塙山キャバレー」を存続すること。人生を懸けて守ってきた店を、残すことはできるのか…。

ナレーションは、岡崎紗絵が担当する。

  • ママたちの緊急会議

    ママたちの緊急会議

(C)フジテレビ

10年間、ほとんど口を利いていない父娘…塙山キャバレーで涙ながらに本音を語り合う
タリバンの暴力に抵抗する女性を捉えた『ハワの手習い』の本予告が公開
オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画が9月11日より2週間限定で劇場公開決定
ひとり命を絶った兄に父が「ごめんな…」 塙山キャバレーの常連客が打ち明けた悲しい出来事に視聴者注目
韓国でヘアメイクサロン経営の娘、反対していた母からの手紙に涙「これで正解だったと伝えたい」
佐々木希、13年ぶりの能登で思い出す苦難のデビュー時代「失礼な態度を取ったりもした」
「なぜか応援したくなる選手」「ファンを爆誕させよう!」女子バレーキャプテン・石川真佑の危機感に驚きと応援の声
AIと友だち芸人バラエティ、AI恋愛密着ドキュメンタリー、AI裁判官ドラマ…テレビが描く「AI時代」の現在地
アカデミー賞受賞のドキュメンタリー『プーチンの愛国教室』が10月3日に公開
「騎手をやめたい」が口癖に…史上初の女性オークス制覇・今村聖奈、6年半密着で明かされる苦悩
“死んでいるか、生きているか”という話が日常の延長に…岡崎紗絵が塙山キャバレーに感じた「ドラマを超えた人間の密接な絡み合い」
日本一危険な動物園は“違法動物園”だった…残された200匹「動物が一番かわいそう。人間たちがそうしたんだから」
関連画像をもっと見る