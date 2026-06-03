フジテレビ系バラエティ番組フジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)のMCを務めるカズレーザー(メイプル超合金)、ニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が、2日の生放送後に取材に応じた。3月末のスタートから約2カ月、3人は番組への確かな手応えを語る一方で、番組人気上昇のためのアイデアを次々に提案した。

「お笑いの感覚でいうと手応えはある」

火曜19時から毎週2時間の生放送という、珍しいスタイルの同番組。毎週、調査VTRやスタジオでの生トークなどが入り混じり、嶋佐は「いい意味で“ごった煮感”が出てきたと思います」と手応えを語る。

屋敷も「僕らが培ってきたお笑いの感覚でいうと手応えはあるんです。番組としてはすごく楽しい」と同調。具体的に「芸能人が初恋相手と生放送中に生再会!?SP」で、嶋佐の初恋の相手が来なかった“テレビ史上一番しらけた”くだりに触れ、「俺の奥さん、もうTVerで何回も見てたよ(笑)」と明かすと、カズレーザーは「あそこめちゃくちゃ評判いいですよね。会う人会う人が“あの初恋の番組、面白いですね”って代表作のように言ってくる(笑)」と実感を語った。

カズレーザーは「スタジオの前に冷たい牛乳があって、生放送終わった後にがぶ飲みしましたもん。相当疲れてるんだなと思いました」と話しており、体力を使い切るほどフルパワーで打ち込んでいるようだ。

「やっててむちゃくちゃ楽しい仕事」

しかし、満足のいく視聴率には達していないという中で、「今後やってみたい企画」を質問されると、番組をさらに盛り上げていくために、3人から次々にアイデアが飛び出した。

屋敷は「一回ぐらいもうVTR一切行かんと、スタジオだけとかもやってみたいですけどね。やっぱ陰キャvs陽キャでスタジオで討論した回がめっちゃ面白かったんで、ライブ感がある企画をやってみたもいいかな」と発案。

カズレーザーからは「タレントさんがしゃべってるトークと飯の映像を同時に流して、dボタンで投票が低いほうの画面が徐々に小さくなっていく」「2画面でフジテレビの名作ドラマを片方で流す」と画面構造にまでアイデアが及び、嶋佐は「今『ビーチボーイズ』見てるんだけど、あのドラマは画だけでも楽しいから」とリアルに想像した。

ほかにも、「番組の後半でネタバトル」「最後にアーティストがやってきて歌唱する」「この番組を見ている家に行ってロケ」「本当にドキドキするゲストをワイプだけで」など、案を次々に出していった。

最後に視聴者へのメッセージを求められると、屋敷は「こっちは仕上がってるんで、後は皆さんに見つかるのを待ってます」とアピール。カズレーザーも「やっててむちゃくちゃ楽しい仕事なので、その楽しさが1％でも伝わってくれたらうれしいなと思いますね」とした上で、「結構コアで見続けてくれるファンの方がいらっしゃるみたいなんで、その方たちは本当に1日100件ぐらいはちゃんとツイートしてください」と笑いを交え、SNSでの拡散にも期待を寄せた。