フジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)でMCを務めるカズレーザー(メイプル超合金)、ニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が、レギュラー出演者・秋元真夏の“変な感じ”に手応えを語った。

2日の生放送で、秋元は「このレギュラーが始まってから様子がおかしくなってきました」「この番組だけおかしいんです。他と空気が違う!」と訴えたが、放送後に取材に応じた屋敷は「めっちゃいい感じになってきた」と評価。カズレーザーも「アイドルをあんだけやってて、まだあのピュアさがあったらやっぱ面白い」と、秋元の真面目さや純粋さに期待を寄せた。

2日の生放送で、秋元は「私は今年の3月で乃木坂46を卒業してから3年経ったので、ようやく軌道に乗ったと思っていたんですけど、このレギュラーが始まってから様子がおかしくなってきました」と告白。番組がまとめた、秋元が生放送中に“変な感じになった”シーンのVTRを受け、「『ヒルナンデス!』や『王様のブランチ』も生放送なのにこういう状況にならない。この番組だけおかしいんです。他と空気が違う!」と苦笑いした。

そんな秋元に、屋敷は「めっちゃいい感じになってきた」とプラスに捉えていることを紹介。「めっちゃ真面目なんですよ。真面目って一番おもろい要素でもあると思うんで、もっと生かしたいなと思います」と、さらに引き出していくことへの意欲を語る。

一方で、その真面目さは諸刃の剣となり、「秋元さんがマジで嫌になって辞める可能性あります(笑)」と冗談交じりに心配。「それが番組が終わるより一番悲しいかも」と本音をのぞかせた。

嶋佐は、秋元について「まだミステリアスな部分ありますね」と分析。「ああいう感じですけど、裏ではどう思ってるのか分からないじゃないですか。(変な感じになって赤面しても)、実は何も堪えてないんじゃないか」と想像した。

そしてカズレーザーは「我々には純粋な人に見えてるんですけど、そういう人ってあんまりメディアにいないじゃないですか」と切り出し、「アイドルをあんだけやってて、まだあのピュアさがあったらやっぱ面白い気はしますね」と、今後の活躍に期待を込めた。